Нереальные термины и недостатки законов. Мобилизованные ФЛП накопили 30 млн грн долга перед налоговой. Какое решение предлагает государство?

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Тысячи мобилизованных ФЛП не могут своевременно освободиться от налогообложения и накапливают миллионные долги перед государством. Причина – слишком малые сроки для подачи заявления. В налоговой пытаются решить вопрос и увеличили сроки с десяти дней до полугода. Поможет ли это?
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