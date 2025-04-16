Нереальные термины и недостатки законов. Мобилизованные ФЛП накопили 30 млн грн долга перед налоговой. Какое решение предлагает государство?

Тысячи мобилизованных ФЛП не могут своевременно освободиться от налогообложения и накапливают миллионные долги перед государством. Причина – слишком малые сроки для подачи заявления. В налоговой пытаются решить вопрос и увеличили сроки с десяти дней до полугода. Поможет ли это?