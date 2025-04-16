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Нереальные термины и недостатки законов. Мобилизованные ФЛП накопили 30 млн грн долга перед налоговой. Какое решение предлагает государство?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

3 хв читання

ФОП, податкова, мобілізація /коллаж Анастасия Левицкая

Мобилизованные ФЛПы не могут вовремя освободиться от налогообложения и задолжали государству 30 млн грн. Фото коллаж Анастасия Левицкая

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Тысячи мобилизованных ФЛП не могут своевременно освободиться от налогообложения и накапливают миллионные долги перед государством. Причина – слишком малые сроки для подачи заявления. В налоговой пытаются решить вопрос и увеличили сроки с десяти дней до полугода. Поможет ли это?

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