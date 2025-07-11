Самозайняті особи, які були мобілізовані або уклали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків та подання звітності на період служби. Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби від 11 липня.

Деталі

Зміни до Податкового кодексу, що регулюють це питання, уже набули чинності. За даними ДПС, звільняються від сплати таких податків:

податок на доходи фізичних осіб;

єдиний податок;

військовий збір;

ЄСВ (за умови відсутності найманих працівників).

Звільнення застосовується автоматично на основі даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (з урахуванням дат мобілізації, контракту чи демобілізації) починаючи з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Дії для ФОП:

якщо інформація про мобілізацію, контракт чи демобілізацію є в Реєстрі, подавати заяву не потрібно;

якщо дані відсутні, необхідно подати заяву та копії підтверджуючих документів до податкової;

ДПС створила робочі групи в територіальних органах для реалізації цих норм. «Гарячі лінії» продовжують працювати для консультацій.

Контекст

З початку повномасштабного вторгнення в Україні мобілізовані фізичні особи-підприємці (ФОП) зіткнулися з проблемою накопичення податкових боргів через нереалістичні терміни та недоліки законодавства. Понад 3000 ФОПів заборгували державі 30 млн грн, оскільки не могли вчасно подати заяви на звільнення від оподаткування.

Серед основних проблем: 10-денний термін для подання заяви після демобілізації, відсутність інформації про цю процедуру, неузгодженість законів щодо добровольців і звільнених за станом здоров’я чи іншими причинами, а також брак автоматизації в отриманні даних про мобілізацію. Детальніше про цю проблему читайте у матеріалі Forbes.