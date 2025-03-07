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АРМА списало 137 млн ​​грн со счетов подсанкционных российских бизнесменов Фридмана и Авена

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов списало 137 млн ​​грн со счетов компаний, связанных с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном, сообщает пресс-служба АРМА 7 марта.

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Ключевые факты

  • Сначала средства будут направлены на закупку военных облигаций, а затем пополнят Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, сообщило АРМА.
  • Благодаря утвержденным 7 марта правительством изменениям в порядке управления санкционными активами, арестованным в рамках уголовных производств, АРМА получило возможность оперативно перечислять полученные средства в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Контекст

Ранее АРМА уже списало $18 млн Фридмана и Авена. АРМА управляет санкционными денежными активами, на которые наложен арест в рамках уголовных производств на общую сумму 5,5 млрд грн в гривневом эквиваленте.

ЕС ввел персональные санкции против Фридмана в феврале 2022 года. В решении указаны два основания: поддержка действий РФ и финансовое содействие политике Кремля в агрессии против Украины.

В рамках ограничений все счета Фридмана в европейских банках заморозили. Кроме того, он лишен права въезжать в ЕС и получать оттуда любые активы.

В марте 2024 года санкции против миллиардера еще раз продлили, но формулировка основания изменилась. Фридмана назвали ведущим бизнесменом, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительства РФ. Фридман и Авен отдельно обжалуют это обоснование.

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