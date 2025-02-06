Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-Банке, пытаясь отменить санкции ЕС – FT

Подсанкционные российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен продали свои доли в Альфа-Банке и его страховом подразделении. Так бизнесмены пытаются отменить санкции ЕС против них, пишет FT.
Подробности
- Фридман и Авен продали доли в Альфа-Банке и «Альфа-Страховании» давнему партнеру Андрею Косогову в 2024 году, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось издание.
- Соглашение оценивает эти две компании примерно в 240 млрд рублей ($2,5 млрд). Бизнесмены вместе владели 45-процентной долей в банке и 42-процентной долей в страховой компании.
- Косогов, не находящийся под санкциями, стал крупнейшим акционером Альфа-Банка и LetterOne – базирующегося в лондонском Мэйфейре конгломерата, после того, как выкупил доли своих попавших под санкции партнеров.
- Миллиардеры надеются, что продажа банка и страховщика поможет им противостоять санкциям ЕС, введенным против них в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину, отметила FT.
Контекст
ЕС ввел персональные санкции против Фридмана в феврале 2022 года. В решении указаны два основания – поддержка действий РФ и финансовое содействие политике Кремля относительно агрессии против Украины.
В пределах ограничений все счета Фридмана в европейских банках заморозили. Кроме того, он лишился права въезжать в ЕС и получать оттуда любые активы.
В марте 2024 года санкции против миллиардера еще раз продлили, но формулировка основания изменилась. Фридмана назвали ведущим бизнесменом, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительства РФ.
Фридман и Авен отдельно обжалуют это обоснование. Если они выиграют, страны-члены могут принять решение об отмене санкций, обжаловать решение суда или возобновить их под другим новым обоснованием.
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