Люксембурзький холдинг LetterOne не може виплатити співвласникам Михайлу Фрідману та Петру Авену близько $300 млн дивідендів через санкції. Про це пише Financial Times 29 серпня.
Деталі
- За даними видання, невиплачені дивіденди складаються з $200 млн, схвалених у лютому 2024 року, та $104 млн із $172 млн за 2022-й, з яких $68 млн виплатили до санкцій ЄС і Великої Британії. Ці дані містяться у фінансовій звітності компанії за минулий місяць.
- LetterOne пояснює, що дивіденди пов’язані з результатами 2021 року, але закон зобов’язує заморожувати кошти для осіб під санкціями.
Контекст
Холдинг заснували у 2013-му Фрідман, Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмичов. Після санкцій частки Авена та Фрідмана заморозили, їх усунули від управління, але права власності на акції збереглися.
У 2022 році, після вторгнення РФ в Україну, ЄС і Британія запровадили санкції проти Авена і Фрідмана, звинувативши їх у зв’язках із владою РФ. Їхні активи в ЄС заморозили, а в’їзд заборонили.
У травні 2022-го бізнесмени подали позов до суду ЄС, і в квітні 2024 року суд скасував санкції за період із лютого 2022-го по березень 2023 року через брак доказів їхньої підтримки влади РФ. Проте у березні 2023-го Рада ЄС переформулювала підстави санкцій, назвавши їх «провідними підприємцями», які забезпечують доходи уряду РФ.
Обидва бізнесмени залишаються під санкціями ЄС і Британії та продовжують судову боротьбу. Втрати Фрідмана від заморожених активів «Альфа-груп» у Люксембурзі перевищують $15 млрд.
