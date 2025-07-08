Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Фриланс-биржа Upwork назвала причину блокировки пользователей из Украины

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

1 хв читання

Украинские фрилансеры, использующие Upwork для поиска работы, жалуются в соцсетях на блокировку аккаунтов. Платформа знает о проблеме, говорится в ответе компании на запрос Forbes Ukraine. Какие причины?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Ключевые факты

  • Платформа Upwork проверяет информацию о пострадавших пользователях. «Мы пересматриваем соответствующие учетные записи, и предварительные результаты свидетельствуют о различных причинах приостановки аккаунтов, в частности связанных с подтверждением личности, IP-адреса и местопребывания», – говорится в ответе Upwork на запрос Forbes Ukraine.
  • Доступ к аккаунту может быть ограничен по подозрению, что пользователь находится на территории, на которую распространяются географические санкции. «Это, как правило, означает территорию, оккупированную Россией, включая Донецкую и Луганскую области, – добавляет пресс-служба. – Хотя определить с уверенностью, сменил ли пользователь место жительства, может быть сложно».
  • В компании советуют обратиться в службу поддержки для подтверждения нового местопребывания.
  • В целом Upwork внедрила новые агрессивные меры по выявлению и предотвращению мошенничества. Это может привести к увеличению количества заблокированных профилей по всему миру, говорится в ответе.
  • Полная статья – по ссылке.

Контекст

Бывший комьюнити-менеджер Upwork в Украине Кирилл Козак по просьбе Министерства цифровой информации Украины провел опрос среди пострадавших пользователей. В нем приняли участие 147 человек, потерявших доступ к аккаунту.

Чаще всего блокировали пользователей из Львова и Киева, согласно анализу анкет, говорится в сообщении Козака в его Telegram-канале. 90% опрошенных работали во время воздушных тревог, у половины были проблемы с IP из-за действия РЭБ.

В ноябре 2024 украинцы столкнулись с проблемой, что во время воздушных атак украинский РЭБ сбивал геолокацию на гаджетах. Поэтому карты и системы навигации переносили пользователей в Беларусь или Курскую область.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Threads 1 июля, что команда ведомства работает над решением проблем. Платформа пока не получала официальных обращений. «Готовы к сотрудничеству, если с нами свяжутся», – отмечается в комментарии Upwork для Forbes.

 

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні