Украинские фрилансеры, использующие Upwork для поиска работы, жалуются в соцсетях на блокировку аккаунтов. Платформа знает о проблеме, говорится в ответе компании на запрос Forbes Ukraine. Какие причины?

Ключевые факты

Платформа Upwork проверяет информацию о пострадавших пользователях. «Мы пересматриваем соответствующие учетные записи, и предварительные результаты свидетельствуют о различных причинах приостановки аккаунтов, в частности связанных с подтверждением личности, IP-адреса и местопребывания», – говорится в ответе Upwork на запрос Forbes Ukraine.

Доступ к аккаунту может быть ограничен по подозрению, что пользователь находится на территории, на которую распространяются географические санкции. «Это, как правило, означает территорию, оккупированную Россией, включая Донецкую и Луганскую области, – добавляет пресс-служба. – Хотя определить с уверенностью, сменил ли пользователь место жительства, может быть сложно».

В компании советуют обратиться в службу поддержки для подтверждения нового местопребывания.

В целом Upwork внедрила новые агрессивные меры по выявлению и предотвращению мошенничества. Это может привести к увеличению количества заблокированных профилей по всему миру, говорится в ответе.

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Контекст

Бывший комьюнити-менеджер Upwork в Украине Кирилл Козак по просьбе Министерства цифровой информации Украины провел опрос среди пострадавших пользователей. В нем приняли участие 147 человек, потерявших доступ к аккаунту.

Чаще всего блокировали пользователей из Львова и Киева, согласно анализу анкет, говорится в сообщении Козака в его Telegram-канале. 90% опрошенных работали во время воздушных тревог, у половины были проблемы с IP из-за действия РЭБ.

В ноябре 2024 украинцы столкнулись с проблемой, что во время воздушных атак украинский РЭБ сбивал геолокацию на гаджетах. Поэтому карты и системы навигации переносили пользователей в Беларусь или Курскую область.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Threads 1 июля, что команда ведомства работает над решением проблем. Платформа пока не получала официальных обращений. «Готовы к сотрудничеству, если с нами свяжутся», – отмечается в комментарии Upwork для Forbes.