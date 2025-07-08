Українські фрилансери, що використовують Upwork для пошуку роботи, скаржаться в соцмережах на блокування акаунтів. Платформа знає про проблему, ідеться у відповіді компанії на запит Forbes Ukraine. Які причини?
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Ключові факти
- Платформа Upwork перевіряє інформацію про постраждалих користувачів. «Ми переглядаємо відповідні облікові записи, і попередні результати свідчать про різні причини призупинення акаунтів, зокрема, пов’язані з підтвердженням особи, IP-адрес та місцеперебування», – ідеться у відповіді Upwork на запит Forbes Ukraine.
- Доступ до акаунту може бути обмежений через підозру, що користувач перебуває на території, на яку поширюються географічні санкції. «Це, як правило, означає територію, окуповану Росією, включаючи Донецьку та Луганську області, – додає пресслужба. – Хоча визначити з упевненістю, чи користувач змінив місце проживання, може бути складно».
- У компанії радять звернутися до служби підтримки з підтвердженням нового місцеперебування.
- Загалом Upwork впровадила нові агресивні заходи для виявлення та запобігання шахрайству. Це може призвести до збільшення кількості заблокованих профілів по всьому світу, зазначається у відповіді.
- Повна стаття — за посиланням.
Контекст
Колишній ком’юніті-менеджер Upwork в Україні Кирило Козак на прохання Міністерства цифрової інформації України провів опитування серед постраждалих користувачів. В ньому взяли участь 147 осіб, що втратили доступ до акаунту.
Найчастіше блокували користувачів зі Львова та Києва, згідно з аналізом анкет, ідеться у дописі Козака у його Telegram-каналі. 90% опитаних працювали під час повітряних тривог, половина мали проблеми з IP через дію РЕБ. Кожен пʼятий отримував повідомлення про перебування на території країни під санкціями OFAC.
У листопаді 2024-го українці зіштовхнулися із проблемою, що під час повітряних атак український РЕБ збивав геолокацію на гаджетах. Через це карти й системи навігації переносили користувачів у Білорусь чи Курську область.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в Threads 1 липня, що команда відомства працює над розв’язанням проблем. Платформа поки не отримувала офіційних звернень. «Готові до співпраці, якщо з нами зв’яжуться», – зазначається у коментарі Upwork для Forbes.
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