Українські фрилансери, що використовують Upwork для пошуку роботи, скаржаться в соцмережах на блокування акаунтів. Платформа знає про проблему, ідеться у відповіді компанії на запит Forbes Ukraine. Які причини?

Ключові факти

Платформа Upwork перевіряє інформацію про постраждалих користувачів. «Ми переглядаємо відповідні облікові записи, і попередні результати свідчать про різні причини призупинення акаунтів, зокрема, пов’язані з підтвердженням особи, IP-адрес та місцеперебування», – ідеться у відповіді Upwork на запит Forbes Ukraine.

Доступ до акаунту може бути обмежений через підозру, що користувач перебуває на території, на яку поширюються географічні санкції. «Це, як правило, означає територію, окуповану Росією, включаючи Донецьку та Луганську області, – додає пресслужба. – Хоча визначити з упевненістю, чи користувач змінив місце проживання, може бути складно».

У компанії радять звернутися до служби підтримки з підтвердженням нового місцеперебування.

Загалом Upwork впровадила нові агресивні заходи для виявлення та запобігання шахрайству. Це може призвести до збільшення кількості заблокованих профілів по всьому світу, зазначається у відповіді.

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Контекст

Колишній ком’юніті-менеджер Upwork в Україні Кирило Козак на прохання Міністерства цифрової інформації України провів опитування серед постраждалих користувачів. В ньому взяли участь 147 осіб, що втратили доступ до акаунту.

Найчастіше блокували користувачів зі Львова та Києва, згідно з аналізом анкет, ідеться у дописі Козака у його Telegram-каналі. 90% опитаних працювали під час повітряних тривог, половина мали проблеми з IP через дію РЕБ. Кожен пʼятий отримував повідомлення про перебування на території країни під санкціями OFAC.

У листопаді 2024-го українці зіштовхнулися із проблемою, що під час повітряних атак український РЕБ збивав геолокацію на гаджетах. Через це карти й системи навігації переносили користувачів у Білорусь чи Курську область.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в Threads 1 липня, що команда відомства працює над розв’язанням проблем. Платформа поки не отримувала офіційних звернень. «Готові до співпраці, якщо з нами зв’яжуться», – зазначається у коментарі Upwork для Forbes.