Гарантии безопасности Европы и США для Украины будут основываться на работе «коалиции желающих» и в будущем могут включать многонациональные силы. Об этом 19 августа пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробности

США и европейские официальные лица немедленно начнут работу над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы создать условия для встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет издание.

Отмечается, что гарантии будут предусматривать усиление военных сил и возможностей Украины без ограничений, в частности, по численности войск, чтобы исключить требования России о сокращении украинской армии в рамках будущего соглашения о прекращении войны.

Пакет гарантий безопасности будет основываться на усилиях «коалиции желающих» под руководством Великобритании и Франции и может предусматривать создание многонациональных сил, формат которых еще не определен. Лидеры поддержали идею гарантий, подобных статье 5 НАТО, предложенную премьер-министром Италии Джорджей Мелони, но детали и роль США еще нуждаются в разработке, пишет Bloomberg.

Госсекретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая будет разрабатывать проект гарантий безопасности для Украины, пишет The Wall Street Journal. Договоренность об этом достигнута между президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Гарантии будут состоять из четырех компонентов: военного присутствия, противовоздушной обороны, вооружения и мониторинга прекращения боевых действий. По словам европейских источников, США могут оказывать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не вводя свои войска на территорию Украины.

Контекст

18 августа Зеленский, Трамп и семь европейских лидеров встретились в Белом доме, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины и подготовку к трехсторонним переговорам с участием президентов США, Украины и России.

Основное внимание было уделено гарантиям безопасности для Украины. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что переговоры начнутся с рассмотрения гарантий, подобных статье 5 НАТО.

После встречи Трамп в Truth Social сообщил, что обсуждались гарантии, которые будут предоставляться европейскими странами при координации США. В конце переговоров Трамп позвонил Путину, после чего заявил о начале подготовки к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что после завершения войны Украина сможет заключать соглашения о безопасности не только с США и Европой, но и с другими странами, и Вашингтон активно работает над этим.