Гарантії безпеки Європи і США для України ґрунтуватимуться на роботі «коаліції охочих» і в майбутньому можуть включати багатонаціональні сили. Про це 19 серпня пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

США та європейські офіційні особи негайно розпочнуть роботу над наданням Україні надійних безпекових гарантій, щоб створити умови для зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, пише видання.

Зазначається, що гарантії передбачатимуть посилення військових сил і спроможностей України без обмежень, зокрема щодо чисельності військ, щоб унеможливити вимоги Росії про скорочення українського війська в межах майбутньої угоди про припинення війни.

Пакет гарантій безпеки базуватиметься на зусиллях «коаліції охочих» під проводом Великої Британії та Франції і може передбачати створення багатонаціональних сил, формат яких ще не визначено. Лідери підтримали ідею гарантій, подібних до статті 5 НАТО, запропоновану прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, але деталі та роль США ще потребують опрацювання, пише Bloomberg.

Держсекретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розроблятиме проєкт безпекових гарантій для України, пише The Wall Street Journal. Домовленість про це досягнута між президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Гарантії складатимуться з чотирьох компонентів: військової присутності, протиповітряної оборони, озброєння та моніторингу припинення бойових дій. За словами європейських джерел, США можуть надавати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи власні війська на територію України.

Контекст

18 серпня Зеленський, Трамп та сім європейських лідерів зустрілися в Білому домі, щоб обговорити безпекові гарантії для України та підготовку до тристоронніх переговорів за участю президентів США, України та Росії.

Основну увагу приділили гарантіям безпеки для України. Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зазначила, що переговори розпочнуться з розгляду гарантій, подібних до статті 5 НАТО.

Після зустрічі Трамп у Truth Social повідомив, що обговорювалися гарантії, які надаватимуть європейські країни за координації США. Наприкінці переговорів Трамп зателефонував Путіну, після чого заявив про початок підготовки до тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним.

Держсекретар США Марко Рубіо додав, що після завершення війни Україна зможе укладати безпекові угоди не лише із США та Європою, а й з іншими країнами, і Вашингтон активно працює над цим.