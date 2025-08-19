Президент США пообещал Украине гарантии безопасности и не исключил в этом контексте возможное присутствие американских военных в Украине, но поставил жесткие условия – трехсторонняя встреча с Путиным или продолжение боевых действий. Европейские лидеры открыто противоречат его стратегии, требуя прекращения огня как обязательного условия переговоров с Россией. Главное из материала Politico (обновлено после завершения закрытых переговоров в 01:50)

В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры встретились с Дональдом Трампом для решающих переговоров по прекращению войны в Украине. Президент США возлагает ответственность за достижение мира именно на Украину.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Дональд Трамп усилил давление на Киев по поводу уступок по территориям в пользу Москвы. Киев сопротивляется, требуя гарантий безопасности вместо капитуляции. Зеленский предупредил, что это будет означать потерю ключевых оборонительных позиций и повышенную уязвимость к российским атакам.

Украина и союзники настаивают на гарантиях безопасности для защиты будущего как Украины, так и Европы в целом. Лидеры ЕС соберутся во вторник, 19 августа, на экстренный дебрифинг. В то время как Трамп заявил, что запланировал собственный «послематчевый» дебрифинг – с Путиным.

Forbes Ukraine ведет хронику событий в Белом доме.

Ключевые моменты встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете

Кардинальное изменение настроения. В отличие от напряженной встречи Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале, сегодняшняя встреча прошла в дружеской атмосфере, анализирует Politico. Трамп был приветливым и подчеркнул, что хочет увидеть окончание этой войны. «Для меня честь, что президент Украины с нами. У нас было много хороших дискуссий, переговоров. Думаю, что достигается прогресс», – сказал Трамп.

Зеленский поблагодарил Трампа и даже надел на встречу костюм вместо одежды в стиле милитари. Это отметили как президент США, так и репортер, который во время встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете в феврале сделал замечание украинскому президенту за его одежду.

Неожиданная позиция по безопасности. Трамп не исключил присутствия американских войск в Украине. Он пообещал Украине «очень хорошую защиту» и безопасность, похожую на «натовскую», в рамках любого соглашения о прекращении войны, хотя основную роль отводит Европе.

Ультиматум относительно трехсторонних переговоров. Трамп поставил жесткие условия: либо трехсторонняя встреча с ним, Зеленским и Путиным, либо война будет продолжаться. Президент США заявил, что Россия и Украина не нуждаются в прекращении огня для достижения соглашения о завершении боевых действий. Это полностью совпадает с позицией Кремля и уменьшает шансы на новые американские санкции.

В то же время без прекращения огня Путин может имитировать участие в дипломатическом процессе, продолжая одновременно боевые действия без какого-либо нового давления или санкций со стороны Вашингтона, пишет Politico. Это скорее продолжит, чем завершит войну.

Европа и Украина рассматривают угрозу новых американских санкций как важный инструмент принуждения Путина к серьезным переговорам и уступкам. Поскольку Трамп фактически снимает эту угрозу со стола переговоров, Путин может легче «водить его за нос», отмечает Politico.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома, 18 августа 2025 года

Мерц и Макрон призывают к прекращению огня между Россией и Украиной

Европейские союзники Украины открыто противоречат стратегии Трампа, требуя прекращения огня как обязательного условия серьезных переговоров и настаивая на своем участии в процессе урегулирования.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц и французский президент Эмманюэль Макрон настаивают на прекращении огня в Украине, несмотря на заявление Трампа, что это не обязательное условие для мирных переговоров.

Мерц подчеркнул: «Доверие к этим усилиям, которые мы сегодня прилагаем, зависит, по меньшей мере, от прекращения огня с самого начала серьезных переговоров». Макрон добавил, что перемирие необходимо «по крайней мере для того, чтобы остановить убийства» в Украине.

Оба лидера поддержали идею трехсторонней встречи между Трампом, Зеленским и Путиным как логичный следующий шаг.

Макрон заявил о желании провести еще одну встречу с участием Европы, поскольку «их собственная безопасность тоже под угрозой».

Лидеры стран – членов ЕС, генсек НАТО, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на совместном фото перед переговорами о прекращении войны в Украине

Рютте приветствует «прорыв» в гарантиях безопасности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте расценивает готовность Трампа предоставлять гарантии безопасности Украине как кардинальное изменение американской позиции и ключевой момент в разрешении конфликта.

«То, что вы сказали: «Я готов участвовать в гарантиях безопасности» – это большой шаг, – сказал Рютте. – Это действительно прорыв. И это имеет решающее значение».

Финляндия как «знаток России»

Президент Финляндии Александр Стубб обосновывает свое право быть за столом переговоров наравне с крупными государствами уникальным опытом своей страны: более 800-километровая граница Финляндии с Россией и исторический опыт противостояния с СССР во время Второй мировой войны.

«Стубб играет роль «знатока России» на основе финского опыта. Но его главная цель – поддерживать Зеленского, используя близкие отношения с Трампом, чтобы переговоры «не сошли с рельсов», – объясняет Politico дипломат и исследователь Йоэль Линнаинмяки.

Проще говоря, Стубб, когда-то сблизившийся с президентом США во время игры в гольф во Флориде, за столом переговоров исполняет роль «приятеля Трампа», отмечает Politico. Он следит, чтобы тот «не замахнулся» на Украину.

Эмоциональный призыв фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Трампу «как мать и бабушка», призвав сделать возвращение похищенных украинских детей одним из приоритетов переговоров с Россией. «Каждый ребенок должен вернуться в свою семью», – подчеркнула она.

Вопрос похищенных детей становится важным элементом дипломатического давления на Россию, привлекая как европейских лидеров, так и ближайшее окружение американского президента через личные, материнские призывы, пишет Politico.

С 2022 года Россия насильственно вывезла около 20 000 украинских детей с оккупированных территорий в Россию и Беларусь, по данным украинской стороны. Эти действия послужили основанием для обвинения Путина в военных преступлениях Международным уголовным судом в 2023 году.

Призыв раздался после того, как на прошлой неделе первая леди США Мелания Трамп написала письмо Путину с требованием вернуть похищенных детей в Украину. Зеленский поблагодарил первую леди за это послание и передал Трампу письмо от первой леди Украины Елены Зеленской, адресованное Мелании.

Лидеры стран – членов ЕС, генсек НАТО, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп за столом переговоров в Белом доме, 18 августа 2025 года

«Дипломатия комплиментов» Трампа

Трамп использовал персональную дипломатию и лесть как инструмент для налаживания отношений перед обсуждением сложных вопросов Украины и ее безопасности. Это резко контрастирует с его предыдущей критикой европейских партнеров, отмечает Politico.

Он осыпал каждого европейского лидера персональными комплиментами, создавая дружескую атмосферу.

Самые яркие оценки:

Генсек НАТО Марк Рютте: «прекрасный джентльмен» и «прекрасный политический лидер».

«прекрасный джентльмен» и «прекрасный политический лидер». Премьер Великобритании Кир Стармер: назван «другом», которого «все любят».

назван «другом», которого «все любят». Президент Франции Эмманюэль Макрон: самая необычная похвала – «нравился с первого дня, сейчас нравится еще больше».

самая необычная похвала – «нравился с первого дня, сейчас нравится еще больше». Премьер Италии Джорджия Мэлони: «вдохновительница», прослужившая «дольше других».

«вдохновительница», прослужившая «дольше других». Канцлер Германии Фридрих Мерц: «очень сильный человек» и «мой друг.

«очень сильный человек» и «мой друг. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «возможно, самая влиятельная среди всех парней за этим столом».

Непростой путь к миру

«Многосторонняя встреча в Восточной комнате завершилась», – сообщил Белый дом. Трамп на Truth Social охарактеризовал переговоры с Зеленским и европейскими лидерами как «хорошую встречу». Он написал, что обсудил гарантии безопасности для Украины с лидерами ЕС, Финляндии, Франции, Германии, Италии, НАТО, Украины и Великобритании. «Их предоставят разные европейские страны в координации с США», – отметил он.

После завершения встреч Трамп, как и планировал, позвонил Путину. Во время звонка с президентом РФ Трамп, по его словам, приступил к организации прямой встречи между Зеленским и Путиным. Конференция состоится «в месте, которое будет определено позже», заявил Трамп в сообщении Truth Social, и теоретически после нее состоится трехсторонняя встреча между Зеленским, Путиным и самим Трампом.

Мерц поделился своими впечатлениями после завершения встречи. Он отметил, что сначала относился скептически к переговорам, но его ожидания были полностью оправданы.

Канцлер Германии отметил, что лидеры не обсуждали обмен территориями между Украиной и Россией. Это важно, поскольку ранее сообщалось, что Трамп говорил о желании Путина получить весь Донбасс (включая неконтролируемые части) в обмен на небольшие участки для Украины, пишет Politico.

Состоялись продолжительные и интенсивные дискуссии о гарантиях безопасности для Украины. Мерц подчеркнул: «Если будет мирное соглашение, будут и гарантии безопасности». Он также отметил, что вся Европа должна участвовать в обеспечении этих гарантий, а детали следует обсудить с европейскими партнерами и правительством США. Мерц подчеркнул необходимость давления на Путина по поводу проведения встречи с Зеленским, поставив под сомнение, хватит ли у российского президента мужества принять участие в таком саммите.

Британский чиновник подытожил Politico результаты переговоров, отметив, что путь к миру все еще долог. По его оценке, сегодня был плохой день для Путина из-за восстановления западного единства и возвращения США к общей позиции.

В то же время британец признал правильность стратегии Трампа вовлечь Путина в переговоры, поскольку без этого невозможно прекратить войну. «Другими словами, путь к миру существует, но он все еще долог», – резюмировал чиновник.

Впереди много переговоров и нерешенных вопросов, подытоживает Politico.