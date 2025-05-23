Администрация президента США Дональда Трампа запретила иностранным студентам учиться в Гарвардском университете, отменив его сертификацию по программе обмена (SEVP). Это решение может ослабить позиции США как мирового лидера в образовании и бизнесе, отдав предпочтение ведущим вузам Великобритании, Канады, Австралии и Азии, пишет Bloomberg. 23 мая Гарвард подал второй иск против администрации Трампа.
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- Экс-министр финансов США и бывший президент Гарварда (2001–2006) Лоуренс Саммерс назвал решение администрации Трампа «разрушительным» для Америки. Он подчеркнул, что оно вредит репутации США и способствует развитию университетских систем Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. «Это жестоко, незаконно, глупо и очень вредно», – считает Саммерс.
- В Гарварде уже отреагировали, разослав письма иностранным студентам с уверением, что университет пытается сохранить возможность их обучения. «Иностранные студенты более чем из 140 стран обогащают наш университет и эту страну», – говорится в сообщении.
- Решение администрации уже повлияло на настроения иностранных студентов. Например, студент из Южной Кореи, который планировал получить MBA в Гарварде, сомневается, стоит ли ехать в США из-за нестабильности политики.
- 19-летняя студентка из Сингапура, которая должна поступить в Гарвард осенью, рассматривает альтернативное предложение от британского вуза в надежде на судебный запрет на решение Трампа.
- Данные Международной торговой администрации США показывают, что число студентов, приезжающих по студенческим визам, в апреле 2025 года упало до 41 800 – на 11% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее сокращение зафиксировано среди студентов из Азии, составляющих половину всех прибывших.
- Выпускники Гарварда также недовольны решением Трампа. Чжен Фан, выпускник Гарвардской бизнес-школы 1996 года и глава Keywise Capital Management в Гонконге, считает, что запрет ослабит академическую силу Гарварда и конкурентоспособность США.
- Консультационные агентства по подготовке к поступлению в элитные вузы также ощущают перемены. Чейз Вен, гендиректор Study DIY Education Center в Тайбэе, рассказал, что доля доходов его компании от бизнеса, связанного с США, сократилась с 50% до 30% в этом году. Он отметил, что получить студенческую визу стало сложнее: недавно его агентство впервые столкнулось с отказом в визе.
- Эксперты, такие как Фуади Питсуван, выпускник Гарвардской школы Кеннеди 2013 года, предупреждают, что действия администрации Трампа подрывают ключевой актив США – открытость их образовательной системы. Это может снизить влияние Америки в мире и отпугнуть таланты, которые раньше считали США главным центром образования.
- Гарвардский университет подал второй иск против администрации Трампа 23 мая, менее чем через день после того, как Министерство внутренней безопасности предприняло шаги по предотвращению обучения иностранных студентов в университете.
- Правовые действия, инициированные в Федеральном суде Бостона, оспаривают решение правительства об отзыве сертификации Гарварда по программе SEVP.
- В своей жалобе Гарвард описал данный шаг как «вопиющее нарушение» первой поправки и других федеральных законов, предупреждая, что решение будет иметь «немедленный и разрушительный эффект» для заведения и более 7000 его иностранных владельцев виз.
Контекст
Гарвардский университет, основанный в 1636 году, играет ключевую роль в мировом образовании и экономике. Его выпускники возглавляют глобальные компании и формируют экономическую политику. Иностранные студенты, составляющие значительную часть студенческого сообщества, приносят в США разнообразие идей и способствуют глобализации американских компаний.
Конфликт между администрацией Трампа и Гарвардом – часть более широкой политики, направленной на ограничение иммиграции, в частности, легальной.
Из-за массовых студенческих протестов в поддержку палестинцев, одним из центров которых стал Гарвард, Трамп угрожал лишить университет финансирования на общую сумму почти $9 млрд.
Сейчас заблокировано $2,2 млрд финансирования. Официальная причина – отказ внести изменения в политику университета, в частности отменить программы по разнообразию и инклюзии, запретить маски на протестах и ввести чисто меритократический подход к набору студентов и найму преподавателей.
По словам чиновников, эти требования направлены на борьбу с антисемитизмом в ответ на волну протестов после войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.
Правительство начало отменять визы сотням студентов и ученых в США – от высокопрофильных дел до случаев со старыми мелкими правонарушениями.
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