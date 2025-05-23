Администрация президента США Дональда Трампа запретила иностранным студентам учиться в Гарвардском университете, отменив его сертификацию по программе обмена (SEVP). Это решение может ослабить позиции США как мирового лидера в образовании и бизнесе, отдав предпочтение ведущим вузам Великобритании, Канады, Австралии и Азии, пишет Bloomberg . 23 мая Гарвард подал второй иск против администрации Трампа.

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Экс-министр финансов США и бывший президент Гарварда (2001–2006) Лоуренс Саммерс назвал решение администрации Трампа «разрушительным» для Америки. Он подчеркнул, что оно вредит репутации США и способствует развитию университетских систем Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. «Это жестоко, незаконно, глупо и очень вредно», – считает Саммерс.

В Гарварде уже отреагировали, разослав письма иностранным студентам с уверением, что университет пытается сохранить возможность их обучения. «Иностранные студенты более чем из 140 стран обогащают наш университет и эту страну», – говорится в сообщении.

Решение администрации уже повлияло на настроения иностранных студентов. Например, студент из Южной Кореи, который планировал получить MBA в Гарварде, сомневается, стоит ли ехать в США из-за нестабильности политики.

Двор Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс. Фото: Getty Images

19-летняя студентка из Сингапура, которая должна поступить в Гарвард осенью, рассматривает альтернативное предложение от британского вуза в надежде на судебный запрет на решение Трампа.

Данные Международной торговой администрации США показывают, что число студентов, приезжающих по студенческим визам, в апреле 2025 года упало до 41 800 – на 11% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее сокращение зафиксировано среди студентов из Азии, составляющих половину всех прибывших.

Выпускники Гарварда также недовольны решением Трампа. Чжен Фан, выпускник Гарвардской бизнес-школы 1996 года и глава Keywise Capital Management в Гонконге, считает, что запрет ослабит академическую силу Гарварда и конкурентоспособность США.

Консультационные агентства по подготовке к поступлению в элитные вузы также ощущают перемены. Чейз Вен, гендиректор Study DIY Education Center в Тайбэе, рассказал, что доля доходов его компании от бизнеса, связанного с США, сократилась с 50% до 30% в этом году. Он отметил, что получить студенческую визу стало сложнее: недавно его агентство впервые столкнулось с отказом в визе.

Эксперты, такие как Фуади Питсуван, выпускник Гарвардской школы Кеннеди 2013 года, предупреждают, что действия администрации Трампа подрывают ключевой актив США – открытость их образовательной системы. Это может снизить влияние Америки в мире и отпугнуть таланты, которые раньше считали США главным центром образования.

Гарвардский университет подал второй иск против администрации Трампа 23 мая, менее чем через день после того, как Министерство внутренней безопасности предприняло шаги по предотвращению обучения иностранных студентов в университете.

Правовые действия, инициированные в Федеральном суде Бостона, оспаривают решение правительства об отзыве сертификации Гарварда по программе SEVP.

В своей жалобе Гарвард описал данный шаг как «вопиющее нарушение» первой поправки и других федеральных законов, предупреждая, что решение будет иметь «немедленный и разрушительный эффект» для заведения и более 7000 его иностранных владельцев виз.

Контекст

Гарвардский университет, основанный в 1636 году, играет ключевую роль в мировом образовании и экономике. Его выпускники возглавляют глобальные компании и формируют экономическую политику. Иностранные студенты, составляющие значительную часть студенческого сообщества, приносят в США разнообразие идей и способствуют глобализации американских компаний.

Конфликт между администрацией Трампа и Гарвардом – часть более широкой политики, направленной на ограничение иммиграции, в частности, легальной.

Из-за массовых студенческих протестов в поддержку палестинцев, одним из центров которых стал Гарвард, Трамп угрожал лишить университет финансирования на общую сумму почти $9 млрд.

Сейчас заблокировано $2,2 млрд финансирования. Официальная причина – отказ внести изменения в политику университета, в частности отменить программы по разнообразию и инклюзии, запретить маски на протестах и ​​ввести чисто меритократический подход к набору студентов и найму преподавателей.

По словам чиновников, эти требования направлены на борьбу с антисемитизмом в ответ на волну протестов после войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.

Правительство начало отменять визы сотням студентов и ученых в США – от высокопрофильных дел до случаев со старыми мелкими правонарушениями.