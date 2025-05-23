Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила іноземним студентам навчатися в Гарвардському університеті, скасувавши його сертифікацію за програмою обміну (SEVP). Це рішення може послабити позиції США як світового лідера в освіті та бізнесі, надаючи перевагу провідним вишам Великої Британії, Канади, Австралії та Азії, пише Bloomberg . 23 травня Гарвард подав другий позов проти адміністрації Трампа.

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Ексміністр фінансів США та колишній президент Гарварду (2001–2006) Лоуренс Саммерс назвав рішення адміністрації Трампа «руйнівним» для Америки. Він наголосив, що воно завдає шкоди репутації США та сприяє розвитку університетських систем Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії. «Це жорстоко, незаконно, нерозумно і дуже шкідливо», – вважає Саммерс.

У Гарварді вже відреагували, надіславши листа іноземним студентам із запевненням, що університет намагається зберегти можливість їхнього навчання. «Іноземні студенти з понад 140 країн збагачують наш університет і цю країну», – йдеться в повідомленні.

Рішення адміністрації вже вплинуло на настрої іноземних студентів. Наприклад, студент із Південної Кореї, який планував отримати MBA в Гарварді, сумнівається, чи варто їхати до США через нестабільність політики.

Подвір'я Гарвардського університету в Кембриджі, штат Массачусетс. Фото: Getty Images

19-річна студентка з Сінгапуру, яка має вступити до Гарварду восени, розглядає альтернативну пропозицію від британського вишу, сподіваючись на судову заборону рішення Трампа.

Дані Міжнародної торговельної адміністрації США показують, що кількість студентів, які приїжджають за студентськими візами, у квітні 2025 року впала до 41 800 – на 11% порівняно з минулим роком. Найбільше скорочення зафіксовано серед студентів з Азії, які становлять половину всіх прибулих.

Випускники Гарварду також невдоволені рішенням Трампа. Чжен Фан, випускник Гарвардської бізнес-школи 1996 року та голова Keywise Capital Management у Гонконгу, вважає, що заборона послабить академічну силу Гарварду та конкурентоспроможність США.

Консультаційні агенції з підготовки до вступу в елітні виші теж відчувають зміни. Чейз Вен, гендиректор Study DIY Education Center у Тайбеї, розповів, що частка доходів його компанії від бізнесу, пов’язаного зі США, скоротилася з 50% до 30% цього року. Він зазначив, що отримання студентських віз стало складнішим: нещодавно його агенція вперше зіткнулася з відмовою у візі.

Експерти, такі як Фуаді Пітсуван, випускник Гарвардської школи Кеннеді 2013 року, попереджають, що дії адміністрації Трампа підривають ключовий актив США – відкритість їхньої освітньої системи. Це може зменшити вплив Америки у світі та відлякати таланти, які раніше вважали США головним центром освіти.

Гарвардський університет подав другий позов проти адміністрації Трампа 23 травня, менш ніж за день після того, як Міністерство внутрішньої безпеки зробило кроки для запобігання навчанню іноземних студентів в університеті.

Правові дії, ініційовані у федеральному суді Бостона, оскаржують рішення уряду про відкликання сертифікації Гарварда за програмою SEVP.

У своїй скарзі Гарвард описав цей крок як «кричуще порушення» Першої поправки та інших федеральних законів, попереджаючи, що рішення матиме «негайний і руйнівний ефект» для закладу та понад 7000 його іноземних власників віз.

Контекст

Гарвардський університет, заснований у 1636 році, відіграє ключову роль у світовій освіті та економіці. Його випускники очолюють глобальні компанії та формують економічну політику. Іноземні студенти, які становлять значну частину студентської спільноти, приносять до США різноманітність ідей і сприяють глобалізації американських компаній.

Конфлікт між адміністрацією Трампа та Гарвардом є частиною ширшої політики, спрямованої на обмеження імміграції, зокрема легальної.

Через масові студентські протести на підтримку палестинців, одним із центрів яких став Гарвард, Трамп погрожував позбавити університет фінансування на загальну суму майже $9 млрд.

Наразі заблоковано $2,2 млрд фінансування. Офіційна причина – відмова внести зміни до політики університету, зокрема скасувати програми з розмаїття та інклюзії, заборонити маски на протестах і запровадити суто меритократичний підхід до набору студентів і найму викладачів.

За словами чиновників, ці вимоги спрямовані на боротьбу з антисемітизмом у відповідь на хвилю протестів після війни між Ізраїлем та ХАМАС у Газі.

Уряд почав скасовувати візи сотням студентів і науковців у США – від високопрофільних справ до випадків зі старими дрібними правопорушеннями.