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Білий дім заморозив Гарварду грантів на $2,2 млрд через відмову виконати вимоги Трампа

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа щодо масштабних змін у своїй системі управління. Ці вимоги, спрямовані на боротьбу з нібито поширеним антисемітизмом та незаконними програмами різноманітності, призвели до заморожування урядом $2,2 млрд федерального фінансування для університету. Про це пише The Washington Post.

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Деталі 

  • Гарвард отримав лист від федеральних відомств, зокрема Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров’я, з вимогами щодо посиленого нагляду та змін у політиці. Президент університету Алан Гарбер назвав ці директиви порушенням прав Гарварда, гарантованих Першою поправкою, та перевищенням повноважень федерального уряду.
  • «Жоден уряд не має права диктувати приватним університетам, що вони можуть викладати, кого приймати чи які напрями досліджень розвивати», – заявив Гарбер, підкресливши відданість Гарварда боротьбі з антисемітизмом, але відмовившись виконувати незаконні вимоги.
  • У відповідь у понеділок увечері адміністрація призупинила виділення $2,2 млрд багаторічних грантів та $60 млн за контрактами. 
  • Речник Білого дому Гаррісон Філдс виправдав цей крок, заявивши, що федеральне фінансування не є автоматичним правом, і звинуватив Гарвард у підтримці дискримінації та антисемітизму. Спільна робоча група з боротьби з антисемітизмом розкритикувала позицію Гарварда, назвавши її відображенням «менталітету привілеїв», який ігнорує обов’язки щодо дотримання законів про громадянські права.
  • Гарбер наголосив на багаторічній співпраці між дослідницькими університетами та урядом, попередивши, що заморожування фінансування загрожує інноваціям і добробуту нації. 
  • Гарвард став першим університетом, який відкрито виступив проти спроб адміністрації змінити систему вищої освіти, що також включає атаки на програми різноманітності та політики щодо трансгендерних спортсменів.
  • Вимоги уряду передбачали найм на основі заслуг, перевірку на плагіат для викладачів та аудит прийому студентів, щоб виключити тих, хто вважається ворожим до американських цінностей. 
  • Гарбер назвав ці заходи спробою регулювати інтелектуальне середовище Гарварда, запевнивши, що університет не поступиться своєю незалежністю чи конституційними правами.

Контекст 

У листопаді 2023 року понад 1 600 випускників-євреїв Гарвардського університету оголосили про припинення фінансової підтримки через прояви антисемітизму під час акцій на підтримку Палестини. 

У січні 2024 року президентка університету Клодін Гей була змушена піти у відставку на тлі звинувачень у плагіаті та критики за недостатньо рішучі дії щодо боротьби з антисемітизмом у кампусі. 

Того ж місяця група студентів-євреїв подала позов проти Гарварду, звинувативши адміністрацію в потуранні утискам, нападам і залякуванням студентів єврейського походження.

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