Білий дім заморозив Гарварду грантів на $2,2 млрд через відмову виконати вимоги Трампа

Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа щодо масштабних змін у своїй системі управління. Ці вимоги, спрямовані на боротьбу з нібито поширеним антисемітизмом та незаконними програмами різноманітності, призвели до заморожування урядом $2,2 млрд федерального фінансування для університету. Про це пише The Washington Post .

Деталі

Гарвард отримав лист від федеральних відомств, зокрема Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров’я, з вимогами щодо посиленого нагляду та змін у політиці. Президент університету Алан Гарбер назвав ці директиви порушенням прав Гарварда, гарантованих Першою поправкою, та перевищенням повноважень федерального уряду.

«Жоден уряд не має права диктувати приватним університетам, що вони можуть викладати, кого приймати чи які напрями досліджень розвивати», – заявив Гарбер, підкресливши відданість Гарварда боротьбі з антисемітизмом, але відмовившись виконувати незаконні вимоги.

У відповідь у понеділок увечері адміністрація призупинила виділення $2,2 млрд багаторічних грантів та $60 млн за контрактами.

Речник Білого дому Гаррісон Філдс виправдав цей крок, заявивши, що федеральне фінансування не є автоматичним правом, і звинуватив Гарвард у підтримці дискримінації та антисемітизму. Спільна робоча група з боротьби з антисемітизмом розкритикувала позицію Гарварда, назвавши її відображенням «менталітету привілеїв», який ігнорує обов’язки щодо дотримання законів про громадянські права.

Гарбер наголосив на багаторічній співпраці між дослідницькими університетами та урядом, попередивши, що заморожування фінансування загрожує інноваціям і добробуту нації.

Гарвард став першим університетом, який відкрито виступив проти спроб адміністрації змінити систему вищої освіти, що також включає атаки на програми різноманітності та політики щодо трансгендерних спортсменів.

Вимоги уряду передбачали найм на основі заслуг, перевірку на плагіат для викладачів та аудит прийому студентів, щоб виключити тих, хто вважається ворожим до американських цінностей.

Гарбер назвав ці заходи спробою регулювати інтелектуальне середовище Гарварда, запевнивши, що університет не поступиться своєю незалежністю чи конституційними правами.

Контекст

У листопаді 2023 року понад 1 600 випускників-євреїв Гарвардського університету оголосили про припинення фінансової підтримки через прояви антисемітизму під час акцій на підтримку Палестини.

У січні 2024 року президентка університету Клодін Гей була змушена піти у відставку на тлі звинувачень у плагіаті та критики за недостатньо рішучі дії щодо боротьби з антисемітизмом у кампусі.

Того ж місяця група студентів-євреїв подала позов проти Гарварду, звинувативши адміністрацію в потуранні утискам, нападам і залякуванням студентів єврейського походження.