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Даниэль Надлер, 42, основал ИИ-стартап OpenEvidence, чтобы помочь врачам справиться с потоком медицинских исследований. Он привлек $210 млн при оценке компании в $3,5 млрд. Forbes USA объясняет, почему его уже сравнивают с Google и ChatGPT.
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Для врачей, пытающихся быть в курсе последних медицинских открытий, пересмотр научных публикаций подобен удару из водомета в лицо. Новое исследование появляется каждые 30 секунд. Попытка обработать все, чтобы поставить диагноз или составить план лечения, параллельно принимая по 20 пациентов в день, – почти невозможная задача.
«Мы говорим о золотой эпохе биотехнологий, когда постоянно появляются новые и лучшие лекарства. Но для врачей это скорее темные времена из-за выгорания, – говорит сооснователь и CEO OpenEvidence Даниэль Надлер. – Есть огромный информационный поток, который они должны усваивать, но возможности человеческого мозга ограничены, он не способен прочесть миллионы исследований».
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