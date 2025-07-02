Google програв суд у Каліфорнії за звинуваченнями у незаконному зборі даних користувачів Android без їхньої згоди. Компанія має виплатити $314 млн компенсації, але планує оскаржити рішення. Про це пише Bloomberg 2 липня.

Деталі

Державний суд у Сан-Хосе виніс вердикт за колективним позовом від 2019 року, поданим від імені жителів Каліфорнії. Позивачі стверджували, що Google, частина Alphabet Inc., налаштувала Android-пристрої на передачу даних на сервери компанії навіть без WiFi, що призводило до додаткових витрат користувачів на мобільний трафік.

У позові зазначено, що зібрані дані використовувалися для вдосконалення таргетованої реклами та картографічних сервісів Google. Представник компанії Хосе Кастаньєда назвав рішення помилковим, заявивши, що воно неправильно інтерпретує базові функції Android, необхідні для роботи та безпеки. За його словами, передача даних мінімальна й відповідає угодам із користувачами.

Паралельно триває ще один федеральний процес щодо всіх користувачів Android у США, розгляд якого заплановано на 2026 рік.

Контекст

Судовий розгляд у Суді Сан-Хосе почався у червні 2025 року. Позивачі вимагали компенсацію до $816 млн, а початок розгляду мав тривати приблизно 3-4 тижні .

У червні суд першої інстанції відмовився задовольнити клопотання Google щодо винесення попереднього рішення та дозволив справі просуватися далі – фактично визнав, що існують спірні питання щодо суті технології передачі даних та того, що дії Google виходили за рамки «просто технічного обліку».