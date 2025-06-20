Google активно применяет видео из библиотеки YouTube для обучения своих моделей искусственного интеллекта, таких как Gemini и Veo 3, генератор видео и аудио. Об этом пишет CNBC , ссылаясь на источники.

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По словам одного из источников, для тренировки используется выборка из 20 млрд роликов. В Google подтвердили эту информацию, уточнив, что речь идет только о части контента, используемой в соответствии с соглашениями с создателями и медиакомпаниями.

Представитель YouTube подчеркнул, что компания всегда использовала собственный контент для усовершенствования сервисов, и появление генеративного ИИ не изменило этот подход. «Мы осознаем важность защиты прав создателей, поэтому разработали надежные механизмы для их безопасности», – заявили в компании.

Однако эксперты выражают обеспокоенность по поводу возможных нарушений авторских прав. Они считают, что использование видео без ведома авторов для тренировки ИИ может привести к кризису в сфере интеллектуальной собственности.

Хотя YouTube утверждает, что сообщал об этом ранее, большинство создателей не знали об использовании их контента.

Google не раскрывает точное количество видео, использованных для обучения моделей. Однако даже если это всего 1% библиотеки, это составляет более 2,3 млрд минут контента – в 40 раз больше, чем у конкурентов.

Загружая видео, создатели предоставляют YouTube широкие права на использование контента. Однако возможности отказаться от использования своих роликов для тренировки моделей Google нет.

Организации, защищающие цифровые права, отмечают, что труд создателей используется для создания ИИ без их согласия или компенсации. Например, сервис Trace ID от компании Vermillio показывает, что некоторые ИИ-ролики имеют до 90% сходства с оригинальным контентом.

Некоторые авторы не прочь использовать их контент для обучения ИИ, ведь видят в этом новые творческие возможности. Однако большинство считает, что процесс непрозрачен и требует более четкого регулирования.

YouTube заключил соглашение с Creative Artists Agency для разработки системы управления ИИ-контентом, имитирующим известных людей. Однако механизмы обнаружения и удаления подобного контента остаются несовершенными.

В США уже звучат предложения создать юридическую защиту, которая позволила бы авторам контролировать использование их произведений в сфере генеративного ИИ.

Контекст

В апреле Google выпустил видеогенератор Veo 2 на базе ИИ-бота Gemini. Эта модель способна преобразовывать текстовые запросы в восьмисекундные видеоролики.

Veo 2 создает видео в формате MP4 с разрешением 720p и соотношением сторон 16:9. Функционал ограничивается генерацией текста в видео, но Google планирует расширить возможности в будущих обновлениях.

Каждое видео, созданное Veo 2, содержит цифровой водяной знак SynthID, встроенный в каждый кадр, обозначающий его как продукт искусственного интеллекта.