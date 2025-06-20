Google активно применяет видео из библиотеки YouTube для обучения своих моделей искусственного интеллекта, таких как Gemini и Veo 3, генератор видео и аудио. Об этом пишет CNBC, ссылаясь на источники.
Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість
2400 грн.
Подробности
- По словам одного из источников, для тренировки используется выборка из 20 млрд роликов. В Google подтвердили эту информацию, уточнив, что речь идет только о части контента, используемой в соответствии с соглашениями с создателями и медиакомпаниями.
- Представитель YouTube подчеркнул, что компания всегда использовала собственный контент для усовершенствования сервисов, и появление генеративного ИИ не изменило этот подход. «Мы осознаем важность защиты прав создателей, поэтому разработали надежные механизмы для их безопасности», – заявили в компании.
- Однако эксперты выражают обеспокоенность по поводу возможных нарушений авторских прав. Они считают, что использование видео без ведома авторов для тренировки ИИ может привести к кризису в сфере интеллектуальной собственности.
- Хотя YouTube утверждает, что сообщал об этом ранее, большинство создателей не знали об использовании их контента.
- Google не раскрывает точное количество видео, использованных для обучения моделей. Однако даже если это всего 1% библиотеки, это составляет более 2,3 млрд минут контента – в 40 раз больше, чем у конкурентов.
- Загружая видео, создатели предоставляют YouTube широкие права на использование контента. Однако возможности отказаться от использования своих роликов для тренировки моделей Google нет.
- Организации, защищающие цифровые права, отмечают, что труд создателей используется для создания ИИ без их согласия или компенсации. Например, сервис Trace ID от компании Vermillio показывает, что некоторые ИИ-ролики имеют до 90% сходства с оригинальным контентом.
- Некоторые авторы не прочь использовать их контент для обучения ИИ, ведь видят в этом новые творческие возможности. Однако большинство считает, что процесс непрозрачен и требует более четкого регулирования.
- YouTube заключил соглашение с Creative Artists Agency для разработки системы управления ИИ-контентом, имитирующим известных людей. Однако механизмы обнаружения и удаления подобного контента остаются несовершенными.
- В США уже звучат предложения создать юридическую защиту, которая позволила бы авторам контролировать использование их произведений в сфере генеративного ИИ.
Контекст
В апреле Google выпустил видеогенератор Veo 2 на базе ИИ-бота Gemini. Эта модель способна преобразовывать текстовые запросы в восьмисекундные видеоролики.
Veo 2 создает видео в формате MP4 с разрешением 720p и соотношением сторон 16:9. Функционал ограничивается генерацией текста в видео, но Google планирует расширить возможности в будущих обновлениях.
Каждое видео, созданное Veo 2, содержит цифровой водяной знак SynthID, встроенный в каждый кадр, обозначающий его как продукт искусственного интеллекта.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.