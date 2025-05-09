Google вместе с Elementl Power будет разрабатывать ядерные реакторы для питания дата-центров

Google и разработчик ядерных объектов Elementl Power объявили о сотрудничестве по созданию трех площадок для передовых ядерных реакторов. Об этом пишет TechCrunch 9 мая.

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Технологический гигант активно ищет источники энергии, поскольку растущие потребности в электроэнергии для его центров обработки данных, вызванные амбициями в области искусственного интеллекта, становятся все больше.

Только в этом году Google планирует инвестировать $75 млрд в расширение мощностей своих центров обработки данных.

В рамках нового соглашения Google обязуется обеспечить не менее 600 мегаватт генерационной мощности на каждой из трех площадок. Elementl отметил, что реакторы будут подключены к электросети с возможностью «коммерческого отбора», позволяющей Google напрямую покупать электроэнергию.

Elementl до этого времени работал непублично. У команды есть опыт в ядерной отрасли, хотя она еще не разработала ни одной электростанции. Компанию основала Breakwater North, а поддержку оказывает Energy Impact Partners.

Elementl применяет «технологически нейтральный» подход, то есть еще не определился, с какой компанией, разрабатывающей малые модульные реакторы (SMR), будет сотрудничать для реализации проектов. Среди возможных партнеров Kairos Power выглядит вероятным лидером, учитывая его действующее соглашение с Google.

Контекст

Google активно вкладывает средства в энергетические инициативы, чтобы удовлетворить растущие потребности своих центров обработки данных, поддерживающих развитие искусственного интеллекта (ИИ). Компания делает ставку на чистые и стабильные источники энергии, в частности, ядерную и геотермальную, а также работает над повышением энергоэффективности своих объектов.

В 2024 году Google подписала соглашение с американской компанией Kairos Power по поставкам электроэнергии от малых модульных реакторов (SMR). Первый реактор должен заработать до 2030 года, а к 2035 году общая мощность составит 500 мегаватт. Это обеспечит бесперебойную поставку безуглеродной энергии для дата-центров Google.

Кроме того, Google развивает проекты с возобновляемыми источниками энергии. В сотрудничестве со стартапом Fervo компания реализует проект Project Red в Неваде, используя усовершенствованную геотермальную систему (EGS) для питания своих центров обработки данных.

В Финляндии Google инвестировала $1,1 млрд в модернизацию дата-центра в Хамине. Избыточное тепло от серверов будет использовано для отопления местных домов и общественных построек, покрывая до 80% годовой потребности в тепле для региона.