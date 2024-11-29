Google приобретет 1400 га земли в Финляндии для строительства дата-центров

Финское правительство разрешило Metsahallitus, национальному лесному агентству, продать компании Google четыре земельных участка общим объемом 1400 га, говорится на официальном портале правительства 28 ноября. Покупка земельных участков в муниципалитетах Мухос и Каяани обойдется американскому техногиганту в более чем €27 млн.

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Новые территории могут использоваться для создания центров обработки данных. Премьер-министр Петтери Орпо подчеркнул, что это соглашение подчеркивает привлекательность Финляндии для международных инвесторов. Решение о конкретном использовании участков Google будет принято после завершения планирования землепользования.

Гендиректор Metsähallitus Юха С. Ниемеля отметил, что подобные соглашения способствуют зеленому росту, создают рабочие места и оказывают положительное влияние на региональное развитие.

Контекст

В мае этого года Google, входящая в структуру Alphabet, объявила об инвестиции в €1 млрд для расширения своего центра обработки данных в Финляндии. Эта инициатива призвана поддержать развитие искусственного интеллекта в Европе.

В последние годы северные европейские страны стали популярным выбором для размещения дата-центров благодаря выгодным налоговым льготам и широким возможностям использования возобновляемых источников энергии. Расширение этого центра позволит увеличить количество сотрудников на 25%, до 500 человек.

Центр находится в Хамине, на южном побережье Финляндии, в регионе, богатом возобновляемой энергией, что является важным фактором для достижения цели Google перевести все свои офисы и дата-центры на экологически чистую энергию до конца этого десятилетия.

Аналитики прогнозируют, что из-за быстрого развития искусственного интеллекта энергопотребление центров обработки данных существенно увеличится, и Google называет этот фактор одной из причин своих инвестиций.

Кроме финских инвестиций компания также объявила о строительстве новых дата-центров в Нидерландах и Бельгии.