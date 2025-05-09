Google разом з Elementl Power розроблятиме ядерні реактори для живлення дата-центрів

Google та розробник ядерних об’єктів Elementl Power оголосили про співпрацю над створенням трьох майданчиків для передових ядерних реакторів. Про це пише TechCrunch 9 травня.

Деталі

Технологічний гігант активно шукає джерела енергії, оскільки зростаючі потреби в електроенергії для його центрів обробки даних, викликані амбіціями в галузі штучного інтелекту, стають дедалі більшими.

Лише цього року Google планує інвестувати $75 млрд у розширення потужностей своїх центрів обробки даних.

У рамках нової угоди Google зобов’язується забезпечити щонайменше 600 мегават генераційної потужності на кожному з трьох майданчиків. Elementl зазначив, що реактори будуть підключені до електромережі з можливістю «комерційного відбору», що дозволяє Google напряму купувати електроенергію.

Elementl до цього часу працював непублічно. Команда має досвід у ядерній галузі, хоча ще не розробила жодної електростанції. Компанію заснувала Breakwater North, а підтримку надає Energy Impact Partners.

Elementl застосовує «технологічно нейтральний» підхід, тобто ще не визначилася, з якою компанією, що розробляє малі модульні реактори (SMR), співпрацюватиме для реалізації проєктів. Серед можливих партнерів Kairos Power виглядає ймовірним лідером, враховуючи її чинну угоду з Google.

Контекст

Google активно вкладає кошти в енергетичні ініціативи, щоб задовольнити зростаючі потреби своїх центрів обробки даних, які підтримують розвиток штучного інтелекту (ШІ). Компанія робить ставку на чисті та стабільні джерела енергії, зокрема ядерну та геотермальну, а також працює над підвищенням енергоефективності своїх об’єктів.

У 2024 році Google підписала угоду з американською компанією Kairos Power щодо постачання електроенергії від малих модульних реакторів (SMR). Перший реактор має запрацювати до 2030 року, а до 2035 року загальна потужність сягне 500 мегават. Це забезпечить безперебійне постачання безвуглецевої енергії для дата-центрів Google.

Крім того, Google розвиває проєкти з відновлюваними джерелами енергії. У співпраці зі стартапом Fervo компанія реалізує проєкт Project Red у Неваді, використовуючи вдосконалену геотермальну систему (EGS) для живлення своїх центрів обробки даних.

У Фінляндії Google інвестувала $1,1 млрд у модернізацію дата-центру в Хаміні. Надлишкове тепло від серверів буде використано для опалення місцевих будинків і громадських будівель, покриваючи до 80% річної потреби в теплі для регіону.