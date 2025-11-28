Материнская компания Google, Alphabet, отозвала свою антимонопольную жалобу в ЕС против Microsoft относительно правил в облачном бизнесе. Это произошло после того, как Еврокомиссия запустила проверку соответствия Azure и Amazon Web Services требованиям закона о цифровых рынках (DMA). Об этом пишет WSJ 28 ноября.

Подробности

В Google подчеркнули, что подали жалобу, чтобы привлечь внимание к потенциально неконкурентным лицензионным практикам в облачных сервисах. Несмотря на отзыв, компания заявила, что не отказывается от своих первоначальных претензий.

Часть сервисов Microsoft и Amazon уже подпадает под регулирование DMA, таких как Windows или торговая платформа Amazon. В то же время оценить количество пользователей крупных облачных провайдеров сложнее, поскольку их ПО предоставляется по коммерческим контрактам.

Расследование должно определить, должны ли крупнейшие облачные провайдеры, включая Microsoft и Amazon Web Services, иметь дополнительные обязательства по обеспечению честной конкуренции, интероперабельности и прозрачности контрактов.

«Учитывая решение Комиссии изучить эти практики в рамках нового регуляторного процесса, мы считаем целесообразным сделать шаг назад и позволить этому анализу осуществиться», – заявили в Google Cloud.

Это развитие событий привлекает основное внимание к Брюсселю, который в последнее время все активнее подчеркивает необходимость предотвращать чрезмерную концентрацию рынка облачной инфраструктуры.

Контекст

Google подала жалобу на Microsoft в 2024 году, обвиняя ее в несправедливых условиях лицензирования, мешавших другим компаниям конкурировать. Это произошло вскоре после того, как Microsoft урегулировала спор с ассоциацией CISPE.

Европейские облачные провайдеры и отраслевые ассоциации, в частности CISPE, уже давно утверждают, что лицензионные правила Microsoft ставят более мелких игроков в невыгодное положение и влияют на решения по закупкам в государственном и частном секторах.

Для более широкой экосистемы цифровой инфраструктуры выводы Еврокомиссии могут иметь далеко идущие последствия. Более жесткие правила портативности программного обеспечения и лицензирования могут изменить корпоративные облачные стратегии, переформатировать конкурентное взаимодействие между гипермасштабными провайдерами и повлиять на спрос на гибридные и мультиоблачные решения.