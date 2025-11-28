Материнська компанія Google, Alphabet, відкликала свою антимонопольну скаргу до ЄС проти Microsoft щодо правил у хмарному бізнесі. Це сталося після того, як Єврокомісія запустила перевірку відповідності Azure та Amazon Web Services вимогам Закону про цифрові ринки (DMA). Про це пише WSJ 28 листопада.

Деталі

У Google наголосили, що подали скаргу, аби привернути увагу до потенційно неконкурентних ліцензійних практик у хмарних сервісах. Попри відкликання, компанія заявила, що не відмовляється від своїх початкових претензій.

Частина сервісів Microsoft і Amazon уже підпадає під регулювання DMA, як-от Windows чи торговельна платформа Amazon. Водночас оцінити кількість користувачів великих хмарних провайдерів складніше, оскільки їхнє ПЗ надається за комерційними контрактами.

Розслідування має визначити, чи повинні найбільші хмарні провайдери, включно з Microsoft та Amazon Web Services, мати додаткові зобов’язання для забезпечення чесної конкуренції, інтероперабельності та прозорості контрактів.

«З огляду на рішення Комісії вивчити ці практики в межах нового регуляторного процесу, ми вважаємо доцільним зробити крок назад і дозволити цьому аналізу відбутися», – заявили у Google Cloud.

Цей розвиток подій привертає основну увагу до Брюсселя, який останнім часом дедалі активніше наголошує на необхідності запобігати надмірній концентрації ринку хмарної інфраструктури.

Контекст

Google подала скаргу на Microsoft у 2024 році, звинувачуючи її в несправедливих умовах ліцензування, що заважали іншим компаніям конкурувати. Це сталося невдовзі після того, як Microsoft врегулювала схожий спір з асоціацією CISPE.

Європейські хмарні провайдери та галузеві асоціації, зокрема CISPE, вже давно стверджують, що ліцензійні правила Microsoft ставлять дрібніших гравців у невигідне становище та впливають на рішення щодо закупівель у державному й приватному секторах.

Для ширшої екосистеми цифрової інфраструктури висновки Єврокомісії можуть мати далекосяжні наслідки. Жорсткіші правила щодо портативності програмного забезпечення та ліцензування можуть змінити корпоративні хмарні стратегії, переформатувати конкурентну взаємодію між гіпермасштабними провайдерами та вплинути на попит на гібридні й мультихмарні рішення.