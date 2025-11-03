Microsoft стала первой компанией, получившей разрешение администрации Дональда Трампа на экспорт чипов Nvidia в Объединенные Арабские Эмираты. Этот шаг может ускорить амбиции страны стать одним из глобальных центров развития искусственного интеллекта. Microsoft планирует инвестировать около $8 млрд в облачные сервисы, дата-центры и аренду специалистов в ОАЭ до 2029 года, пишет Bloomberg .

Подробности

Лицензии на поставку чипов Nvidia компания получила в сентябре после обновления и ужесточения требований к технологическим и киберзащитным стандартам. Это первое одобрение от Министерства торговли США при президентстве Дональда Трампа.

Microsoft сможет импортировать в ОАЭ 60 400 чипов уровня Nvidia A100, в том числе новые модели GB300, обеспечивающие более мощные вычислительные возможности для ИИ.

В сообщении Microsoft отмечается, что главная цель – не только увеличение объемов оборудования, но и создание широкого доступа к передовым моделям ИИ от OpenAI, Anthropic, разработчиков открытого кода и самой Microsoft.

На фоне новости акции Nvidia выросли на 2% на премаркете.

Президент Microsoft Брэд Смит объявил о новой инвестиционной программе во время конференции Adipec в Абу-Даби. Она предусматривает более $7,9 млрд инвестиций в страну в течение следующих четырех лет.

Общий объем вложений с 2023 по 2029 год составит $15,2 млрд. Из них более $5,5 млрд пойдут на развитие инфраструктуры облачных сервисов и ИИ в 2026–2029 годах, еще $2,4 млрд – на операционные расходы и местные кадры.

Контекст

Microsoft уже развернула в ОАЭ более 21 000 чипов Nvidia A100 по разрешениям администрации Джо Байдена. Теперь новые лицензии позволят втрое увеличить этот парк оборудования. Компания имеет около 1000 инженеров в регионе, а также открыла лабораторию ИИ в Абу-Даби.

Среди других проектов – инвестиция $1,5 млрд в местную компанию G42, работающую в области кибербезопасности, облачных технологий и космических исследований. Кроме того, OpenAI – партнер Microsoft – выбрал ОАЭ первой площадкой вне США для реализации проекта дата-центра Stargate.

Инвестиции Microsoft соответствуют стратегии ОАЭ по уменьшению зависимости от нефти и превращению в мировой центр цифровых технологий. В то же время в США продолжаются дебаты относительно рисков размещения критической технологической инфраструктуры в Персидском заливе из-за потенциальных связей региона с Китаем.

Несмотря на эти опасения, Microsoft активно наращивает глобальное присутствие в сфере искусственного интеллекта: только за последний квартал компания потратила $34,9 млрд на капитальные инвестиции в мире.