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Google запускает новый режим поиска AI Mode, чтобы не утратить лидерство на фоне конкуренции с ChatGPT

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Google запускає новий режим пошуку AI Mode /Getty Images

Гендиректор Google Сундар Пичаи на ежегодной конференции разработчиков Google I/O в Маунтин-Вью, Калифорния, 20 мая 2025 года Фото Getty Images

Google запускает AI Mode – новую функцию поиска, отвечающую на запросы в формате разговора без традиционного списка синих ссылок. Об этом было объявлено на конференции для разработчиков 20 мая. Компания пытается конкурировать с ИИ-альтернативами, которые угрожают ее основному бизнесу, пишет WSJ.

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Подробности

  • Новая опция доступна в виде отдельной вкладки в Chrome для пользователей США и работает на базе модели Gemini.
  • Это «полное переосмысление поиска с улучшенным ИИ-анализом», отметил гендиректор Alphabet Сундар Пичаи. «Следующий этап эры искусственного интеллекта уже наступил», – подчеркнул он.
  • Компания также работает над новыми функциями – в частности, возможностью загружать фото и примерять одежду онлайн, а также интеграцией рекламы в AI Mode.
  • Реклама будет рассматриваться как часть полезного контента, отметил вице-президент Google Робби Стайна.

Контекст

Компания Google контролирует до 90% мирового рынка интернет-поиска, но ее доминирование оказалось под угрозой после появления ChatGPT и аналогов, меняющих сам принцип поиска. Вместо кликов по ссылкам пользователи получают обобщенные ответы и тратят меньше времени на традиционный поиск.

В частности, Apple планирует уже в этом году добавить в Safari альтернативы Google, такие как ChatGPT или Perplexity.

Google пытается наверстать отставание: в прошлом году компания запустила функцию AI Overviews, ежемесячно охватывающую 1,5 млрд пользователей. Однако даже с этим Gemini все еще значительно отстает от ChatGPT по популярности.

Еще один вызов – в США проходит антимонопольное расследование, в рамках которого суд признал, что Google незаконно удерживает монополию. Один из вариантов – принудительная продажа Chrome.

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