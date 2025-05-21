Google запускает новый режим поиска AI Mode, чтобы не утратить лидерство на фоне конкуренции с ChatGPT

Google запускает AI Mode – новую функцию поиска, отвечающую на запросы в формате разговора без традиционного списка синих ссылок. Об этом было объявлено на конференции для разработчиков 20 мая. Компания пытается конкурировать с ИИ-альтернативами, которые угрожают ее основному бизнесу, пишет WSJ .

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Новая опция доступна в виде отдельной вкладки в Chrome для пользователей США и работает на базе модели Gemini.

Это «полное переосмысление поиска с улучшенным ИИ-анализом», отметил гендиректор Alphabet Сундар Пичаи. «Следующий этап эры искусственного интеллекта уже наступил», – подчеркнул он.

Компания также работает над новыми функциями – в частности, возможностью загружать фото и примерять одежду онлайн, а также интеграцией рекламы в AI Mode.

Реклама будет рассматриваться как часть полезного контента, отметил вице-президент Google Робби Стайна.

Контекст

Компания Google контролирует до 90% мирового рынка интернет-поиска, но ее доминирование оказалось под угрозой после появления ChatGPT и аналогов, меняющих сам принцип поиска. Вместо кликов по ссылкам пользователи получают обобщенные ответы и тратят меньше времени на традиционный поиск.

В частности, Apple планирует уже в этом году добавить в Safari альтернативы Google, такие как ChatGPT или Perplexity.

Google пытается наверстать отставание: в прошлом году компания запустила функцию AI Overviews, ежемесячно охватывающую 1,5 млрд пользователей. Однако даже с этим Gemini все еще значительно отстает от ChatGPT по популярности.

Еще один вызов – в США проходит антимонопольное расследование, в рамках которого суд признал, что Google незаконно удерживает монополию. Один из вариантов – принудительная продажа Chrome.