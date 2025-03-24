Google должен был стать первым в революции чат-ботов. Однако два года догонял OpenAI. Как создавался конкурент чата GPT? Реконструкция Wired

Google должен был стать лидером в чат-бот-революции, но его опередила OpenAI со своим ChatGPT. Как Google разрабатывал ИИ-чат-боты Bard и Gemini? Forbes пересказывает главное из материала Wired.

В декабре 2022-го компания Google дала исполнительному директору Сисси Шао 100 дней на создание конкурента популярной большой языковой модели ChatGPT, которую разработала OpenAI Сэма Альтмана. Задача была не из легких – публичный ChatGPT набирал миллионы пользователей, тогда как Google, несмотря на наличие собственной языковой модели LaMDA, держал ее за закрытыми дверями.

Google терял позиции: продажи рекламы буксовали, инновации тормозили, а голосовой помощник Assistant не вызывал энтузиазма даже у фанатов таймеров. До конца 2022 года цена акций материнской компании Google – Alphabet – была на 39% ниже, чем к концу 2021-го.

Ответ на кризис был радикальным: объединить новые продукты DeepMind в Лондоне и Google Brain в Маунтин-Вью, создать языковую модель нового поколения под кодовым названием Gemini и восстановить статус Google как лидера в ИИ. Это решение спровоцировало внутренние споры, работу компании в ночные смены и глубокую реструктуризацию. Инженеры, маркетологи и юристы работали сверхурочно. Главный лозунг команды Шао: «Качество превыше скорости, но все-таки быстро».

До Bard за 100 дней

Приоритет был очевиден. За 100 дней удалось создать Bard, будущий конкурент ChatGPT, который стал внутренним проектом компании. Команду для этого проекта отбирали по стратегическому мышлению, эмоциональному интеллекту и гибкости. Часто они исполняли несколько ролей одновременно. Дедлайн в 100 дней заставлял снижать планку безопасности. Некоторые работники, ранее проверявшие контент на предмет насилия над детьми, были переброшены на тестирование Bard.

Параллельно с запуском Bard компания переживала первые массовые сокращения в своей истории – 12 000 должностей, то есть 7% штата. Некоторые работники понимали: хочешь остаться в компании – нужно работать сверхурочно. Инфраструктурная команда освобождала серверы, инженеры перебрасывали ресурсы, сжигая данные и энергию. Однако Bard еще с самого начала «галлюцинировал» – то путал информацию, то выдавал фразы, содержащие расовые стереотипы.

В феврале 2023 года, когда Google только готовился представить Bard миру, компания опубликовала рекламное видео: чат-бот как «умный помощник» отвечал на вопросы пользователя. Один из запросов был: «О каких новых открытиях телескопа Джеймса Уэбба я могу рассказать своему девятилетнему ребенку?» В ответе Bard утверждал, что JWST сделал первое фото экзопланеты – и это была фактическая ошибка.

На самом деле первое фото экзопланеты сделал не JWST, а Very Large Telescope. Ошибку быстро заметили журналисты Reuters. Она стала вирусной, и в результате цена акции Alphabet упала на 9% (примерно $100 млрд рыночной капитализации).

В Google параллельно разрабатывали два ИИ-продукта: DeepMind в Лондоне и Google Brain в Маунтин-Вью, но решили их объединить в один – сначала Bard, а затем Gemini. Фото Getty Images

Gemini как новая замена Bard

После неудачи с Bard Google активизировал усилия вокруг разговорного чат-бота Gemini. В апреле 2023 года компания объявила о создании нового подразделения Google DeepMind под управлением Демиса Хассабиса. Он получил зеленый свет на амбициозный проект – создать визуально-слуховой агент с долгой памятью, способный сопровождать пользователя во всем. Техническая команда объединилась в новом офисе Gradient Canopy, со строгим контролем доступа даже для остальных сотрудников Google.

Работа продолжалась без остановки – через восемь часовых поясов, в сотнях чатов, с фокусом на скорость и контроль. В то же время Google сокращал доступ исследователям, ограничивая публикации о продукте. Формула тренировки Gemini была слишком ценной. Но по мере увеличения масштабов появлялись новые проблемы – модель выдавала странные медицинские советы или ошибочные выводы на основе изображений. У команды по этике было мало времени, чтобы выявить потенциально токсичные сценарии.

Несмотря на все риски, в декабре 2023-го Google представил Gemini. Это действительно выглядело как возвращение: модель обошла GPT-4 в большинстве тестов, демонстрируя мощность в анализе научных текстов, видео и юридических документов. Но праздник длился недолго – сразу начались попытки масштабировать функциональность: долгую память, генерацию подкастов, обработку PDF. Команда начала интегрировать Gemini во все продукты компании.

Демис Хассабис и руководитель проекта Google Brain Джефф Дин теперь должны были балансировать между запросами разных команд: одним нужен перевод на японский, другим – анализ видео. Все происходило на фоне внешней конкуренции, поскольку ChatGPT продолжал опережать Gemini по числу загрузок: 600 млн против 140 млн, по данным Sensor Tower.

Но главный вызов был не в количестве функций, а в том, чтобы доказать инвесторам и пользователям, что ИИ может приносить прибыль.

У ChatGPT 600 млн загрузок приложения, а у Gemini – 140 млн, по данным Sensor Tower. Фото Getty Images

Этические проблемы

Когда Google запустил генератор изображений как часть Gemini в феврале 2024-го, тот не создавал расистских или сексистских изображений, как этого опасались. На запрос «сенатор США из 1800-х» Gemini показывал темнокожих женщин, азиатских мужчин или коренную американку в перьях, но ни одного белого мужчины. Были и более тревожные примеры – изображение нацистских солдат как людей с другим цветом кожи.

Илон Маск, запустивший свой чат-бот Grok 3 в феврале 2025 года, неоднократно писал в X о недостатках Gemini, называя этот чат-бот «расистом и сексистом» и выделяя члена команды Gemini, который, по его мнению, несет за это ответственность. По словам коллег, сотрудник закрыл свои аккаунты в соцсетях, опасаясь за свою безопасность. Google остановил способность Gemini генерировать изображения людей, а акции Alphabet снова упали.

Компания срочно наняла новых специалистов для создания отдела доверия и безопасности, а Шао усилила внутреннюю поддержку и разработала набор публичных принципов для Gemini, сформулированных вокруг «вы» пользователя. Важным моментом было подчеркнуть, что «ответы не обязательно отражают убеждения или взгляды Google», согласно этим принципам.

Это позволило сместить ответственность за ошибочный результат чат-бота: «Результаты Gemini в значительной степени зависят от того, что вы просите сделать. Gemini – это то, что вы делаете».

Однако сотрудники из этических отделов сомневались: время на проверку сокращалось, а запуск новых функций ускорялся.

Следующий этап – функция AI Overviews в поиске Google, которая должна была синтезировать результаты и сразу выдавать краткий ответ. Однако система начала предлагать советы вроде «добавьте клей к соусу для пиццы». Компания снизила количество таких «советов», но не отказалась от них. Отключить функцию вручную пользователи не могли.

В Google настаивали, что большинство пользователей довольны, но внутри команды шла борьба между теми, кто стремился догнать OpenAI, и теми, кто призывал к осторожности. Поисковая система, ранее ассоциировавшаяся с правдивостью, теперь рисковала стать жертвой собственного эксперимента с генерацией чепухи.

Еще на запуске у Gemini возникли проблемы, когда в советах пользователям чат-бот начал генерировать чушь. Фото ілюстрацію згенеровано за допомогою ШІ Meta.ai

Квадриллионы вместо триллионов

Несмотря на все кризисы, внутри Gradient Canopy царила атмосфера азарта. Когда команда Google Labs представила подкаст, сгенерированный Gemini, руководитель Google Labs Джош Вудвард не сдерживал восторг. Инструмент для преобразования текста в подкасты NotebookLM Audio Overviews стал частью презентации Google I/O на конференции. Хотя внимание привлекли другие проекты, такие как Astra (ИИ-ассистент, видящий реальный мир) и обновление поиска, это не уменьшило веру команды в свою работу.

В эту команду вновь поверил и инженер-программист Ноам Шазир, один из создателей «трансформеров». В 2021 году он ушел из Google из-за того, что компания не хотела делать чат-бот общедоступным, но впоследствии вернулся на проект Gemini. «Организовывать информацию – это возможность на триллион долларов. Но триллион долларов уже не круто, – объяснял он свое решение. – Круто – это квадриллион долларов».

Для Шазира и Хассабиса главная цель – создать искусственный общий интеллект, который будет мыслить, планировать и помогать человечеству. Но в то же время Google должен искать и бизнес-модель. Пока что компания продвигает классическую формулу: ваши данные в обмен на бесплатный инструмент.

Конкуренция растет, энергопотребление ИИ-моделей колоссальное, но доходы еще не гарантированы. Продукты с длинным контекстом, генерация видео, голосовые подкасты – все это требует миллиардов долларов инвестиций и не меньше доверия. Именно его и боится потерять Google, запуская недоработанные продукты.

Два года после «красного кода» внутри Google пронеслись как один долгий день: кризисы, сокращения, прорывы, новые функции, надежды и страхи. Компания вынуждена балансировать между скоростью развития и контролем, между осторожностью и рыночным давлением. И хотя Gemini действительно вернула Google в игру, победа еще не гарантирована. В ближайшие годы Google может потерять до четверти рекламных доходов из-за антимонопольных решений, предупреждает аналитик JPMorgan Даг Анмут.