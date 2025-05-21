Google запускає новий режим пошуку AI Mode, щоб не втратити лідерство на тлі конкуренції з ChatGPT

Google запускає AI Mode – нову функцію пошуку, яка відповідає на запити у форматі розмови, без традиційного списку синіх посилань. Про це було оголошено на конференції для розробників 20 травня. Компанія намагається конкурувати з ШІ-альтернативами, які загрожують її основному бізнесу, пише WSJ.
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Деталі
- Нова опція доступна у вигляді окремої вкладки в Chrome для користувачів у США й працює на базі моделі Gemini.
- Це «повне переосмислення пошуку з покращеним ШІ-аналізом», зазначив гендиректор Alphabet Сундар Пічаї. «Наступний етап ери штучного інтелекту вже настав», – наголосив він.
- Компанія працює над новими функціями – зокрема, можливістю завантажувати фото та приміряти одяг онлайн, а також інтеграцією реклами в AI Mode.
- Реклама розглядатиметься як частина корисного контенту, зазначив віцепрезидент Google Роббі Стайна.
Контекст
Компанія Google контролює до 90% світового ринку інтернет-пошуку, але її домінування опинилося під загрозою після появи ChatGPT та аналогів, які змінюють сам принцип пошуку. Замість кліків по посиланнях користувачі отримують узагальнені відповіді і витрачають менше часу на традиційний пошук.
Зокрема, Apple планує вже цього року додати у Safari альтернативи Google такі як ChatGPT або Perplexity.
Google намагається надолужити відставання: минулого року компанія запустила функцію AI Overviews, яка щомісяця охоплює 1,5 млрд користувачів. Проте навіть із цим Gemini все ще суттєво відстає від ChatGPT за популярністю.
Ще один виклик – у США триває антимонопольне розслідування, в межах якого суд визнав, що Google незаконно утримує монополію. Один із варіантів – примусовий продаж Chrome.
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