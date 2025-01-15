Ракетная атака. Графики аварийных отключений света отменены

Введенные в семи областях графики аварийных отключений электроэнергии из-за ракетной атаки России утром 15 января отменены, сообщила НЭК «Укрэнерго». Враг при массированном ударе применил более 40 ракет и более 70 беспилотников.

Подробности

Компания просит с 8:00 до 20:00 среды, 15 января, потреблять электроэнергию экономно. По возможности – не использовать в указанное время мощные электроприборы и не включать несколько таких приборов одновременно.

Как отметила «Укрэнерго», потребление электроэнергии 15 января на 9:30 было на 2,3% выше, чем в это же время в предыдущий день из-за облачной погоды в части регионов и снижения эффективности работы бытовых СЭС.

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Контекст

Россия утром 15 января атаковала ракетами Украину, основная масса которых имела западный курс, сообщили Воздушные силы. В частности, была атакована энергетическая инфраструктура Львовской области, есть попадание и разрушения. В ряде областей применялись аварийные отключения. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что благодаря ПВО удалось сохранить работу украинской энергосистемы.