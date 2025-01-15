Росія атакувала ракетами енергетичну інфраструктуру України, є аварійні відключення світла (оновлюється)

Росія вранці 15 січня атакувала ракетами Україну, переважна більшість яких мала західний курс, повідомили Повітряні сили. Зокрема, була атакована енергетична інфраструктура Львівської області, є влучання і руйнування. За даними «Укренерго», у низці областей застосовані аварійні відключення.
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- Окупанти здійснювали пуски ракет Х-101 з бомбардувальників ТУ-95МС та ракети «Калібр» з Чорного моря. Приблизно о 6 ранку ракети почали заходити в повітряний простір України. Більшість з них рухалися у західному напрямку.
- «Під час ранкової атаки на території області було зафіксовано ворожі крилаті ракети. Станом на зараз вони більше не становлять загрози. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України», – зазначив Садовий. За його словами, у Львові станом на цей час аварійні відключення електроенергії не введені.
- «Укренерго» повідомило про застосування аварійних відключень у низці областей, зокрема, у Харківській, Донецькій, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
- О 08:17 Повітряні сили почали оголошувати відбій загрози ракетної небезпеки.
- Станом на 9:00 екстрені відключення електроенергії почали скасовувати. ДТЕК повідомила про скасування у Дніпропетровській та Донецькій областях.
- Внаслідок атаки є влучання у два об’єкти у Дрогобицькому та Стрийському районах Львівської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, обійшлося без постраждалих, але з руйнуваннями.
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