Росія атакувала ракетами енергетичну інфраструктуру України, є аварійні відключення світла (оновлюється)

Росія вранці 15 січня атакувала ракетами Україну, переважна більшість яких мала західний курс, повідомили Повітряні сили. Зокрема, була атакована енергетична інфраструктура Львівської області, є влучання і руйнування. За даними «Укренерго», у низці областей застосовані аварійні відключення.