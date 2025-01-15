Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. ПВО сбила 23 крылатых ракеты и 47 дронов-камикадзе

Россия утром 15 января атаковала ракетами Украину, основная масса которых имела западный курс, сообщили Воздушные силы. В частности, была атакована энергетическая инфраструктура Львовской области, есть попадания и разрушения. По данным Укрэнерго, в ряде областей применены аварийные отключения. На 10:30 подтверждено сбитие 77 воздушных целей: 23 крылатых ракеты и 47 дронов-камикадзе.