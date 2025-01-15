Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. ПВО сбила 23 крылатых ракеты и 47 дронов-камикадзе

Россия утром 15 января атаковала ракетами Украину, основная масса которых имела западный курс, сообщили Воздушные силы. В частности, была атакована энергетическая инфраструктура Львовской области, есть попадания и разрушения. По данным Укрэнерго, в ряде областей применены аварийные отключения. На 10:30 подтверждено сбитие 77 воздушных целей: 23 крылатых ракеты и 47 дронов-камикадзе.
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- Оккупанты осуществляли пуски ракет Х-101 с бомбардировщиков ТУ-95МС и «Калибров» с Черного моря. Около 6 утра ракеты начали заходить в воздушное пространство Украины. Большинство из них двигались в западном направлении.
- «Во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты. По состоянию на сегодняшний день они больше не представляют угрозы. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины», – отметил Садовой. По его словам, во Львове, по состоянию на данный момент, аварийные отключения электроэнергии не введены.
- «Укрэнерго» сообщило о применении аварийных отключений в ряде областей, в частности в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
- В 08.17 Воздушные силы начали объявлять отбой угрозы ракетной опасности.
- По состоянию на 09:00 экстренные отключения электроэнергии начали отменять. ДТЭК сообщила об отмене в Днепропетровской и Донецкой областях.
- В результате атаки есть попадание в два объекта в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, обошлось без пострадавших, но с разрушениями.
- Россия во время массированного удара 15 января применила против Украины более 40 ракет и свыше 70 беспилотников, били захватчики по энергетике, сообщил президент Владимир Зеленский. «Очередной российский массированный удар. Середина зимы и мишень для россиян неизменная: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей. Более 40 ракет находились в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожены. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов», – заявил президент. Зеленский подчеркнул, что благодаря ПВО и всем задействованным подразделениям удалось сберечь работу украинской энергосистемы.
- По предварительным данным Воздушных сил, в целом обнаружено и осуществлено сопровождение 117 воздушных целей противника. На 10:30 подтверждено сбитие 77 воздушных целей: 23 крылатых ракеты Х-101, Х-55см; три крылатых ракеты «Калибр»; четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69; 47 ударных БпЛА Shahed / дронов-имитаторов разных типов, еще 27 не достигли целей (локационно утеряны). «Далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей», – говорится в сообщении. Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области. В результате российской атаки есть повреждения объектов, отметили в Воздушных силах.
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