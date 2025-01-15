Ракетна атака. Графіки аварійних відключень світла скасовані

Запроваджені в семи областях графіки аварійних відключень електроенергії через ракетну атаку Росії вранці 15 січня скасовано, повідомила НЕК «Укренерго». Ворог під час масованого удару застосував понад 40 ракет та понад 70 безпілотників.

Деталі

Компанія просить з 8:00 до 20:00 середи, 15 січня, споживати електроенергію економно. За можливості – не використовувати в зазначений час потужні електроприлади та не вмикати кілька таких приладів одночасно.

Як зазначила «Укренерго», споживання електроенергії 15 січня на 9:30 було на 2,3% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня через хмарну погоду в частині регіонів і зниження ефективності роботи побутових СЕС.

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Контекст

Росія вранці 15 січня атакувала ракетами Україну, переважна більшість яких мала західний курс, повідомили Повітряні сили. Зокрема, було атаковано енергетичну інфраструктуру Львівської області, є влучання і руйнування. У низці областей застосовувалися аварійні відключення. Президент Володимир Зеленський наголосив, що завдяки ППО вдалося зберегти роботу української енергосистеми.