Грег Абель сменит Уоррена Баффета в должности CEO Berkshire Hathaway с 2026 года

Berkshire Hathaway объявила, что с 1 января 2026 года Грег Абель станет президентом и CEO компании. Такое решение накануне единогласно принял совет директоров. 94-летний Уоррен Баффет, занимавший этот пост последние 60 лет, останется главой правления, пишет CNBC.
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Подробности
- Баффет шокировал акционеров, заявив в конце ежегодного собрания в субботу, что попросит совет заменить его в должности CEO Абелем, нынешним заместителем гендиректора по нестраховым операциям. Баффет уточнил, что Абель, 62, будет отвечать за операционную деятельность и распределение капитала.
- При этом Баффет, оставаясь главой правления, готов помогать с большими соглашениями, особенно в условиях возможных рыночных потрясений. Berkshire, имеющая более $347 млрд наличных денег, готовится к новым возможностям, отметил телеканал.
- Грег Абель был официально назван преемником Баффета в должности CEO еще в 2021 году. Смена руководства происходит на фоне неопределенности, связанной с возможными пошлинами, которые могут повлиять на перспективы компании.
- Berkshire, которую Баффет возглавил в 1965 году, остается одной из самых больших в мире по рыночной стоимости. Несмотря на недавний спад на фондовом рынке, акции компании достигли рекордного уровня в прошлую пятницу.
- Решение Баффета остаться главой правления может успокоить инвесторов, ведь «Оракул из Омахи» продолжит влиять на стратегические решения, в частности, относительно больших приобретений.
Контекст
Грег Абель начал свою карьеру в качестве бухгалтера в PricewaterhouseCoopers, в 1992 году он присоединился к геотермальной энергетической компании CalEnergy как контролер.
В 2008 году Абель был назначен генеральным директором MidAmerican. Позже, в 2014-м, название MidAmerican было изменено на Berkshire Hathaway Energy. Расширение компании привело к созданию крупной коммунальной компании в США, которая обеспечивает электроснабжение таких штатов, как Айова и Невада, а также управляет газопроводами, протянувшимися примерно по всей стране – от Техаса до Мичигана.
После получения репутации опытного руководителя он, в конце концов, завоевал и доверие Баффета. В 2018 году он был повышен до вице-главы и расширил свой надзор на все нестраховые операции Berkshire Hathaway, сфера деятельности которой охватывает железнодорожного оператора BNSF и производителя сладостей See’s Candies.
Впервые он был объявлен преемником в 2021 году после того, как деловой партнер Баффета Чарли Мангер на ежегодном собрании Berkshire проговорился, что Абель сохранит культуру конгломерата после ухода Баффета.
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