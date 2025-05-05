Грег Абель змінить Воррена Баффета на посаді CEO Berkshire Hathaway з 2026 року

Berkshire Hathaway оголосила, що з 1 січня 2026 року Грег Абель стане президентом і CEO компанії. Таке рішення напередодні одностайно ухвалила рада директорів. 94-річний Воррен Баффет, який займав цю посаду останні 60 років, залишиться головою правління, пише CNBC.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Деталі
- Баффет шокував акціонерів, заявивши наприкінці щорічних зборів у суботу, що попросить раду замінити його на посаді CEO Абелем, нинішнім заступником гендиректора з нестрахових операцій. Баффет уточнив, що Абель, 62, відповідатиме за операційну діяльність і розподіл капіталу.
- При цьому Баффет, залишаючись головою правління, готовий допомагати з великими угодами, особливо в умовах можливих ринкових потрясінь. Berkshire, яка має понад $347 млрд готівки, готується до нових можливостей, зазначив телеканал.
- Грег Абель був офіційно названий наступником Баффета на посаді CEO ще у 2021 році. Зміна керівництва відбувається на тлі невизначеності, пов’язаної з можливими митами, які можуть вплинути на перспективи компанії.
- Berkshire, яку Баффет очолив у 1965 році, залишається однією з найбільших у світі за ринковою вартістю. Попри нещодавній спад на фондовому ринку, акції компанії досягли рекордного рівня в минулу п’ятницю.
- Рішення Баффета залишитися головою правління може заспокоїти інвесторів, адже «Оракул з Омахи» продовжить впливати на стратегічні рішення, зокрема щодо великих придбань.
Контекст
Грег Абель розпочав свою карʼєру як бухгалтер у PricewaterhouseCoopers, у 1992 році він приєднався до геотермальної енергетичної компанії CalEnergy як контролер.
У 2008 році Абель був призначений генеральним директором MidAmerican. Пізніше, у 2014-му, назва MidAmerican була змінена на Berkshire Hathaway Energy. Розширення компанії привело до створення великої комунальної компанії в США, яка забезпечує електропостачання таких штатів, як Айова і Невада, а також управляє газопроводами, що простяглися приблизно по всій країні – від Техасу до Мічигану.
Після здобуття репутації досвідченого керівника він, зрештою, здобув і довіру Баффета. У 2018 році його було підвищено до віцеголови, і він розширив свій нагляд на всі нестрахові операції Berkshire Hathaway, сфера діяльності якої охоплює залізничного оператора BNSF та виробника солодощів Seeʼs Candies.
Вперше його оголосили наступником у 2021 році після того, як діловий партнер Баффета Чарлі Мангер на щорічних зборах Berkshire проговорився, що Абель збереже культуру конгломерату після відходу Баффета.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.