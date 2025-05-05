Грег Абель змінить Воррена Баффета на посаді CEO Berkshire Hathaway з 2026 року

Berkshire Hathaway оголосила, що з 1 січня 2026 року Грег Абель стане президентом і CEO компанії. Таке рішення напередодні одностайно ухвалила рада директорів. 94-річний Воррен Баффет, який займав цю посаду останні 60 років, залишиться головою правління, пише CNBC .

Деталі

Баффет шокував акціонерів, заявивши наприкінці щорічних зборів у суботу, що попросить раду замінити його на посаді CEO Абелем, нинішнім заступником гендиректора з нестрахових операцій. Баффет уточнив, що Абель, 62, відповідатиме за операційну діяльність і розподіл капіталу.

При цьому Баффет, залишаючись головою правління, готовий допомагати з великими угодами, особливо в умовах можливих ринкових потрясінь. Berkshire, яка має понад $347 млрд готівки, готується до нових можливостей, зазначив телеканал.

Грег Абель був офіційно названий наступником Баффета на посаді CEO ще у 2021 році. Зміна керівництва відбувається на тлі невизначеності, пов’язаної з можливими митами, які можуть вплинути на перспективи компанії.

Berkshire, яку Баффет очолив у 1965 році, залишається однією з найбільших у світі за ринковою вартістю. Попри нещодавній спад на фондовому ринку, акції компанії досягли рекордного рівня в минулу п’ятницю.

Рішення Баффета залишитися головою правління може заспокоїти інвесторів, адже «Оракул з Омахи» продовжить впливати на стратегічні рішення, зокрема щодо великих придбань.

Контекст

Грег Абель розпочав свою карʼєру як бухгалтер у PricewaterhouseCoopers, у 1992 році він приєднався до геотермальної енергетичної компанії CalEnergy як контролер.

У 2008 році Абель був призначений генеральним директором MidAmerican. Пізніше, у 2014-му, назва MidAmerican була змінена на Berkshire Hathaway Energy. Розширення компанії привело до створення великої комунальної компанії в США, яка забезпечує електропостачання таких штатів, як Айова і Невада, а також управляє газопроводами, що простяглися приблизно по всій країні – від Техасу до Мічигану.

Після здобуття репутації досвідченого керівника він, зрештою, здобув і довіру Баффета. У 2018 році його було підвищено до віцеголови, і він розширив свій нагляд на всі нестрахові операції Berkshire Hathaway, сфера діяльності якої охоплює залізничного оператора BNSF та виробника солодощів Seeʼs Candies.

Вперше його оголосили наступником у 2021 році після того, як діловий партнер Баффета Чарлі Мангер на щорічних зборах Berkshire проговорився, що Абель збереже культуру конгломерату після відходу Баффета.