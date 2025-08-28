Forbes Digital підписка
Группа «Агротрейд» привлекла 120 млн грн кредита от Райффайзен Банка

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Группа «Агротрейд» привлекла 120 млн грн кредитного финансирования от Райффайзен Банка благодаря программе распределения рисков Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом 28 августа сообщила пресс-служба компании.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Средства будут направлены на сезонные нужды: оплату аграрных услуг, закупку удобрений и средств защиты растений для подготовки к новому производственному циклу.
  • Кроме того, «Агротрейд» получит грант от ЕБРР в рамках Программы стимулирования инвестиций в человеческий капитал, профинансированный Королевством Нидерландов через Специальный фонд ЕБРР по противодействию кризису. Грант используют на улучшение условий труда сотрудников.

Контекст

Группа «Агротрейд», основанная в 1998 году Всеволодом Кожемяко, занимается выращиванием, хранением, переработкой и торговлей сельскохозяйственной продукцией. Компания возделывает 65 000 га земли в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Основные культуры: подсолнечник, кукуруза, озимая пшеница, соя, рапс.

«Агротрейд» имеет сеть элеваторов с общей емкостью 570 000 т, что делает ее одним из крупнейших владельцев элеваторов в Украине. Под брендом Agroseeds компания производит гибридные семена кукурузы, подсолнечника и сортовые семена других культур на заводе в Харьковской области мощностью 20 000 т в год.

С 2016 года холдинг развивает органическое земледелие, сертифицированное по стандарту «Органик стандарт».

