С июня украинский агроэкспорт в ЕС возвращается к довоенным условиям: Брюссель может свернуть преференции и ввести ограничения на зерно, сахар и мясо птицы. Есть ли у украинских аграриев альтернатива европейскому рынку, который в прошлом году обеспечил 52% агроэкспорта Украины?