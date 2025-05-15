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Минус3,5 млрд до конца 2025-го. Евросоюз отменяет преференции для украинского АПК. Что будут делать МХП, ИМК и «Агротрейд»?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

квоти торгові преференції /Getty Images

ЕС может отменить режим автономных торговых преференций для Украины Фото Getty Images

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С июня украинский агроэкспорт в ЕС возвращается к довоенным условиям: Брюссель может свернуть преференции и ввести ограничения на зерно, сахар и мясо птицы. Есть ли у украинских аграриев альтернатива европейскому рынку, который в прошлом году обеспечил 52% агроэкспорта Украины?

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