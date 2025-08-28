Група «Агротрейд» залучила 120 млн грн кредитного фінансування від Райффайзен Банку завдяки програмі розподілу ризиків Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це 28 серпня повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Кошти спрямують на сезонні потреби: оплату аграрних послуг, закупівлю добрив і засобів захисту рослин для підготовки до нового виробничого циклу.

Крім того, «Агротрейд» отримає грант від ЄБРР у межах Програми стимулювання інвестицій у людський капітал, профінансований Королівством Нідерландів через Спеціальний фонд ЄБРР з протидії кризі. Грант піде на покращення умов праці співробітників.

Контекст

Група «Агротрейд», заснована в 1998 році Всеволодом Кожемяком, займається вирощуванням, зберіганням, переробкою та торгівлею сільськогосподарською продукцієюtsk. Компанія обробляє 65 000 га землі в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Основні культури: соняшник, кукурудза, озима пшениця, соя, ріпак.

«Агротрейд» має мережу елеваторів із загальною місткістю 570 000 т, що робить її одним із найбільших власників елеваторів в Україні. Під брендом Agroseeds компанія виготовляє гібридне насіння кукурудзи, соняшнику та сортове насіння інших культур на заводі в Харківській області потужністю 20 000 т на рік.

З 2016 року холдинг розвиває органічне землеробство, сертифіковане за стандартом «Органік стандарт».