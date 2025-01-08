Илон Маск начал активно вмешиваться в европейскую политику и оскорблять лидеров стран – союзников США. Каковы его мотивы

Американский бизнесмен Илон Маск, входящий в близкое окружение избранного президента Дональда Трампа, пытается разрушить отношения с основными союзниками США. В последние недели миллиардер опубликовал серию сообщений в соцсети X, где критиковал правительства Германии и Великобритании и ставил под сомнение законы этих стран и их экономическую компетентность. Таким образом самый богатый человек мира пытается влиять на политическую среду в Европе, пишет Bloomberg 8 января.

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В своих сообщениях Илон Маск оскорблял лидеров этих стран, назвав канцлера Олафа Шольца «дураком», президента Германии – «тираном», а премьер-министра Великобритании Кира Стармера – «соучастником изнасилования Британии». Маск распространял дезинформацию и теории заговора, поддерживая крайне правые силы как «сторонников политического реализма».

Мотивы Маска остаются непонятными, как и его способность повлиять на изменения, которые он требует. Однако его активность станет темой обсуждения уже в этот четверг, когда Маск проведет беседу в X с Алисой Вайдель, солидером «Альтернативы для Германии» (AfD) – антииммиграционной националистической партии, которую он поддержал накануне федеральных выборов 23 февраля. Эта партия отвергается другими политическими силами как экстремистская. ЕС заявил, что будет следить за событием, чтобы предотвратить риски для избирательной честности.

Действия Маска вызвали возмущение и смущение, объединив правительства и оппозицию в осуждении его тактики. Но из-за ограниченных возможностей влияния его оппоненты вынуждены искать, как реагировать на человека, не сдерживающего своих мнений и оказывающего влияние на нового президента США.

«Маск строит свою империю и тестирует пределы своих возможностей», – сказала профессор Колумбийского университета Алексис Вичовский. Действия Маска направлены не столько на заработок денег, сколько на увеличение его власти и влияния, говорит профессор. «Это проявление невероятного тщеславия, но Маск убежден, что знает, как изменить мир к лучшему», – добавила она.

В Великобритании, где Маск призвал освободить заключенного крайне правого активиста, политики правого толка уже заявили американским коллегам-республиканцам, что Маск зашел слишком далеко. Действия Маска несут риск для отношений между США и Великобританией, отметил один из британских чиновников.

Маск стал главной темой для французского президента Эммануэля Макрона, который в своей речи 6 января обвинил его в попытках создать «реакционную коалицию» в Европе.

Хотя поддержка Маском AfD, возможно, не поможет партии существенно выиграть выборы, она уже вызвала призывы к бойкоту Tesla в Германии, прогнозируют эксперты.

Несмотря на это, Маск, кажется, только начинает свое влияние в Европе, пишет Bloomberg.

Контекст

Политический комитет America PAC, основанный Илоном Маском, потратил около $200 млн на поддержку президентской кампании Дональда Трампа. По информации источников AP, большинство этих средств внес сам Маск. Однако помощь Трампу не ограничивалась лишь финансированием: совместные публичные выступления Маска с Трампом в конце кампании помогли поднять популярность политика среди молодежи. Дополнительно Трампу способствовало то, что после того, как Маск стал владельцем социальной сети X, платформа отменила ограничения, наложенные на аккаунт Трампа в 2021 году.

Трамп нашел место для Маска в своей будущей администрации. Миллиардер и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент правительственной эффективности.

В ноябре 2024 года NBC и WSJ опубликовали материалы, в которых отмечалось, что постоянное присутствие Маска в резиденции Трампа во Флориде начинает надоедать окружению избранного президента США. Бизнесмен активно участвует во всех важных переговорах и процессах формирования будущей администрации. Маск пытается присвоить себе значительную часть заслуг в победе Трампа, создавая впечатление, что он фактически является сопрезидентом. «Он ведет себя так, будто он сопрезидент, и не скрывает этого», – рассказал один из источников NBC.