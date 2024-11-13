«Аудит эффективности». Что известно о новом ведомстве, которое Трамп доверил Маску и Рамасвами.

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Новая администрация разработает план борьбы с «мошенничеством и незаконными платежами», а также займется «полным финансовым аудитом и аудитом эффективности» федерального правительства, говорил Трамп во время избирательной кампании.

Накануне Трамп заявил, что задачей ведомства будет «демонтаж правительственной бюрократии, сокращение избыточного регулирования, уменьшение расточительных расходов и реструктуризация федеральных агентств».

Ведомство будет сотрудничать с Административно-бюджетным управлением Белого дома, а его работа завершится не позднее 4 июля 2026 – к 250-летию независимости США.

«Все действия Департамента эффективности правительства будут опубликованы в интернете для обеспечения максимальной прозрачности. Если общественность считает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!» – написал Маск у себя на странице X.

Ранее миллиардер заявлял, что может сократить расходы федерального бюджета не менее чем на $2 трлн. Эта цифра превышает сумму, которую ежегодно выделяет Конгресс на деятельность правительственных учреждений, включая оборону.

Маск, вероятно, будет выполнять функции специального правительственного чиновника. Это формальное назначение для лиц, не являющихся членами правительства, но привлекаемых на короткий срок для предоставления своих экспертных знаний.

Эта структура может позволить Маску избежать увольнения с должности гендиректора своих компаний Tesla и SpaceX, а также обойти федеральные правила по поводу конфликта интересов, которые могли бы обязать его продать свои активы, отметило издание.

Рамасвами, бизнесмен из Огайо, сам подал заявку на участие в президентских выборах от Республиканской партии. Во время своей кампании 39-летний Рамасвами не любил критиковать Трампа, во многом повторял и усиливал его позицию, включая сокращение размеров федерального правительства и выход из иностранных альянсов. Затем он снял свою кандидатуру и поддержал Трампа.

Рамасвами поддерживал прекращение помощи США Украине, призвал построить стену вдоль американо-канадской границы, чтобы остановить распространение фентанила, и был сторонником криптовалют, призывая к отмене регулирования и радикального сокращения Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Хотя Трамп и исключил его из своих соратников, он все же рассматривал его как возможного кандидата в члены правительства. Затем Трамп похвалил Рамасвами и выразил надежду, что тот станет частью его команды.

Контекст

Дональд Трамп выиграл президентские выборы и станет 47-м президентом США.

6 ноября состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским, в котором принимал участие миллиардер Илон Маск, сообщил Axios со ссылкой на два источника. По их словам, Зеленский был успокоен тем, что услышал от избранного президента США.

После разговора 6 ноября Зеленский написал в X, что имел «прекрасный» телефонный разговор с Трампом и поздравил его с «исторической убедительной победой».

Трамп уже определился с рядом будущих назначений. Кто войдет в команду избранного президента США, читайте здесь.