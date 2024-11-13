«Аудит эффективности». Что известно о новом ведомстве, которое Трамп доверил Маску и Рамасвами.

Миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент правительственной эффективности, объявил 12 ноября избранный президент США Дональд Трамп. .
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!
Подробности
- Новая администрация разработает план борьбы с «мошенничеством и незаконными платежами», а также займется «полным финансовым аудитом и аудитом эффективности» федерального правительства, говорил Трамп во время избирательной кампании.
- Накануне Трамп заявил, что задачей ведомства будет «демонтаж правительственной бюрократии, сокращение избыточного регулирования, уменьшение расточительных расходов и реструктуризация федеральных агентств».
- Ведомство будет сотрудничать с Административно-бюджетным управлением Белого дома, а его работа завершится не позднее 4 июля 2026 – к 250-летию независимости США.
- «Все действия Департамента эффективности правительства будут опубликованы в интернете для обеспечения максимальной прозрачности. Если общественность считает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!» – написал Маск у себя на странице X.
- Ранее миллиардер заявлял, что может сократить расходы федерального бюджета не менее чем на $2 трлн. Эта цифра превышает сумму, которую ежегодно выделяет Конгресс на деятельность правительственных учреждений, включая оборону.
- Маск, вероятно, будет выполнять функции специального правительственного чиновника. Это формальное назначение для лиц, не являющихся членами правительства, но привлекаемых на короткий срок для предоставления своих экспертных знаний.
- Эта структура может позволить Маску избежать увольнения с должности гендиректора своих компаний Tesla и SpaceX, а также обойти федеральные правила по поводу конфликта интересов, которые могли бы обязать его продать свои активы, отметило издание.
- Рамасвами, бизнесмен из Огайо, сам подал заявку на участие в президентских выборах от Республиканской партии. Во время своей кампании 39-летний Рамасвами не любил критиковать Трампа, во многом повторял и усиливал его позицию, включая сокращение размеров федерального правительства и выход из иностранных альянсов. Затем он снял свою кандидатуру и поддержал Трампа.
- Рамасвами поддерживал прекращение помощи США Украине, призвал построить стену вдоль американо-канадской границы, чтобы остановить распространение фентанила, и был сторонником криптовалют, призывая к отмене регулирования и радикального сокращения Комиссии по ценным бумагам и биржам.
- Хотя Трамп и исключил его из своих соратников, он все же рассматривал его как возможного кандидата в члены правительства. Затем Трамп похвалил Рамасвами и выразил надежду, что тот станет частью его команды.
Контекст
Дональд Трамп выиграл президентские выборы и станет 47-м президентом США.
6 ноября состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским, в котором принимал участие миллиардер Илон Маск, сообщил Axios со ссылкой на два источника. По их словам, Зеленский был успокоен тем, что услышал от избранного президента США.
После разговора 6 ноября Зеленский написал в X, что имел «прекрасный» телефонный разговор с Трампом и поздравил его с «исторической убедительной победой».
Трамп уже определился с рядом будущих назначений. Кто войдет в команду избранного президента США, читайте здесь.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.