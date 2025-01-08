Ілон Маск почав активно втручатися в європейську політику і ображати лідерів країн – союзників США. Які його мотиви

Американський бізнесмен Ілон Маск, який входить до близького оточення обраного президента Дональда Трампа, намагається зруйнувати відносини з основними союзниками США. Останніми тижнями мільярдер опублікував серію дописів у соцмережі X, де критикував уряди Німеччини та Великої Британії та ставив під сумнів закони цих країн і їхню економічну компетентність. Таким чином найбагатша людина світу намагається впливати на політичне середовище в Європі, пише Bloomberg 8 січня.

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У своїх дописах Ілон Маск ображав лідерів цих країн, назвавши канцлера Олафа Шольца «дурнем», президента Німеччини – «тираном», а прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера – «співучасником зґвалтування Британії». Маск поширював дезінформацію і теорії змови, підтримуючи крайні праві сили як «прихильників політичного реалізму».

Мотиви Маска залишаються незрозумілими, як і його здатність вплинути на зміни, які він вимагає. Однак його активність стане темою обговорення вже цього четверга, коли Маск проведе розмову в X із Алісою Вайдель, співлідеркою «Альтернативи для Німеччини» (AfD) – антиімміграційної націоналістичної партії, яку він підтримав напередодні федеральних виборів 23 лютого. Ця партія відкидається іншими політичними силами як екстремістська. ЄС заявив, що стежитиме за подією, щоб запобігти ризикам для виборчої чесності.

Дії Маска викликали передбачуване обурення та збентеження, обʼєднавши уряди та опозицію в засудженні його тактики. Але через обмежені можливості впливу його опоненти змушені шукати, як реагувати на людину, яка не стримує своїх думок і має вплив на нового президента США.

«Маск будує свою імперію та тестує межі своїх можливостей», – сказала професорка Колумбійського університету Алексіс Вічовскі. Дії Маска спрямовані не стільки на заробіток грошей, скільки на збільшення його влади і впливу, говорить професорка. «Це прояв неймовірного марнославства, але Маск переконаний, що знає, як змінити світ на краще», – додала вона.

У Великій Британії, де Маск закликав звільнити увʼязненого крайнього правого активіста, політики правого спрямування вже заявили американським колегам-республіканцям, що Маск зайшов надто далеко. Дії Маска несуть ризик для відносин між США і Великою Британією, зазначив один з британських високопосадовців.

Маск став головною темою для французького президента Еммануеля Макрона, який у своїй промові 6 січня звинуватив його у спробах створити «реакційну коаліцію» в Європі.

Хоча підтримка Маском AfD, можливо, не допоможе партії суттєво виграти вибори, вона вже викликала заклики до бойкоту Tesla у Німеччині, прогнозують експерти.

Незважаючи на це, Маск, здається, лише починає свій вплив у Європі, пише Bloomberg.

Контекст

Політичний комітет America PAC, заснований Ілоном Маском, витратив близько $200 млн на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа. За інформацією джерел AP, більшість цих коштів вніс сам Маск. Проте допомога Трампу не обмежувалася лише фінансуванням: спільні публічні виступи Маска з Трампом наприкінці кампанії допомогли збільшити популярність політика серед молоді. Додатково Трампу сприяло те, що після того, як Маск став власником соціальної мережі X, платформа скасувала обмеження, які були накладені на акаунт Трампа у 2021 році.

Трамп знайшов місце для Маска у своїй майбутній адміністрації. Мільярдер і підприємець Вівек Рамасвамі очолять новий Департамент урядової ефективності.

У листопаді 2024 року NBC та WSJ опублікували матеріали, в яких зазначалося, що постійна присутність Маска в резиденції Трампа у Флориді починає набридати оточенню обраного президента США. Бізнесмен активно бере участь у всіх важливих розмовах і процесах формування майбутньої адміністрації. Маск намагається привласнити собі значну частину заслуг у перемозі Трампа, створюючи враження, що він фактично є співпрезидентом. «Він поводиться так, ніби він співпрезидент, і не приховує цього», – розповіло одне з джерел NBC.