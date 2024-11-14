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«Ведет себя как сопрезидент». Маск начал утомлять окружение Трампа из-за постоянного присутствия рядом с избранным президентом

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Постоянное присутствие миллиардера Илона Маска в резиденции Дональда Трампа во Флориде начинает утомлять окружение избранного президента США. Бизнесмен принимает участие во всех разговорах и формировании будущей администрации, пишут NBC и WSJ 13 октября. Предыдущий президентский термин Трампа запомнился множеством увольнений, поэтому журналисты сомневаются в долговечности этого союза.

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Подробности

  • Илон Маск находится в резиденции в Мар-а-Лаго с прошлой недели. Там они вместе с Трампом следили за подсчетом голосов.
  • В частности, Маск присоединился к телефонному разговору Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметило издание.
  • Трамп даже пошутил по этому поводу: «Илон не вернется домой. Я не могу его избавиться».
  • Маск присваивает себе большую часть заслуг в победе Трампа, пытаясь заставить президента почувствовать себя в долгу перед ним.
  • Миллиардер не отдает себе отчета, что для успешной работы важно держаться в тени, говорят люди из окружения избранного президента. К тому же опасения соратников Трампа вызывает стремление Маска продвигать на госдолжности своих кандидатов.
  • Отношение к Маску может быстро измениться, если на официальных мероприятиях и встречах с мировыми лидерами он начнет «перетягивать одеяло» на себя, предполагают собеседники WSJ.

Контекст

Политический комитет America PAC, который основал Маск, потратил около $200 млн на поддержку президентской кампании Трампа. Миллиардер вложил подавляющее большинство денег в America PAC, по данным источников AP. Издание отметило, что Трампу помогли не только средства Маска. Совместные публичные выступления Маска с Трампом в конце кампании привели к популярности политика среди молодых людей. Кроме того, на руку Трампу сыграло то, что с тех пор, как Маск стал владельцем соцсети X, платформа положила конец многим правилам, которые ограничивали республиканца после блокировки его аккаунта в 2021 году.

6 ноября состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским, в котором участвовал Маск, сообщил ранее Axios со ссылкой на два источника. По словам собеседников, Зеленский был успокоен тем, что услышал от избранного президента США.

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