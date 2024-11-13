Импортозамещение. Правительство инициирует переход на украинские продукты питания, начнут с рыбы

Украина должна перейти на украинские продукты питания: правительство инициирует процесс импортозамещения. Первыми изменения коснутся рыбного рынка. Об этом 13 ноября сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

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Государственные структуры преимущественно поставляют рыбу из-за границы. Только в прошлом году закупили импортной рыбы почти на 40 млрд грн, по данным Минагрополитики. Речь идет о хеке, пангасиусе и др.

Коваль убежден, что в рационе тех, кто закупает продовольствие за государственные средства, должна быть украинская рыба. В частности, он предлагает заменить в рационе ВСУ импортные хек и пангасиус толстолобом и белым амуром.

Выводы главного диетолога Минздрава свидетельствуют, что по энергетическим ценностям эти виды рыбы не уступают импортным, отметил министр.

Импортозамещение создаст дополнительный спрос на выращенную в Украине рыбу и даст толчок для развития отрасли, отметил Коваль.

В Минагрополитики сообщили, что вместе с Кабмином приступили к формированию дорожной карты для переориентации госзакупок.

Контекст

В октябре Минобороны сообщило, что для ВСУ увеличат закупки фермерской продукции, которая обычно отличается «высоким качеством и более доступной ценой». Это стало возможным после того, как Минобороны увеличило сроки их закупки.

Ожидается, что государственное закупочное агентство Минобороны ДОТ введет эти изменения с начала 2025 года. Расширенные сроки поставок позволят военным получать больше свежих, высококачественных продуктов от отечественных фермеров.