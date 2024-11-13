Імпортозаміщення. Уряд ініціює перехід на українські продукти харчування, почнуть з риби

Україна має перейти на українські продукти харчування: уряд ініціює процес імпортозаміщення. Першими зміни торкнуться рибного ринку. Про це 13 листопада повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Деталі

Державні структури переважно постачають рибу з-за кордону. Лише минулого року закупили імпортної риби на майже 40 млрд грн, за даними Мінагрополітики. Йдеться про хек, пангасіус та ін.

Коваль переконаний, що в раціоні тих, хто закуповує продовольство за державні кошти, повинна бути українська риба. Зокрема, він пропонує замінити в раціоні ЗСУ імпортні хек і пангасіус на товстолоба і білого амура.

Висновки головного дієтолога МОЗ свідчать, що за енергетичними цінностями ці види риби не поступаються імпортним, зазначив міністр.

Імпортозаміщення створить додатковий попит на вирощену в Україні рибу та дасть поштовх для розвитку галузі, зазначив Коваль.

В Мінагрополітики повідомили, що разом з Кабміном розпочали формування дорожньої карти для переорієнтації держзакупівель.

Контекст

У жовтні Міноборони повідомило, що для ЗСУ збільшать закупівлі фермерської продукції, яка зазвичай вирізняється «високою якістю та доступнішою ціною». Це стало можливим після того, як Міноборони збільшило терміни їх закупівлі.

Очікується, що державна закупівельна агенція Міноборони ДОТ впровадить ці зміни з початку 2025 року. Розширені терміни поставок дадуть можливість військовим отримувати більше свіжих, високоякісних продуктів від вітчизняних фермерів.