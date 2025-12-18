Индекс финансового стресса (ИФС), который рассчитывает Национальный банк Украины, в ноябре снизился и был самым низким с начала полномасштабного вторжения. Об этом говорится в полугодовом отчете о финансовой стабильности, который НБУ опубликовал 18 декабря.

Детали

ИФС во II полугодии оставался волатильным из-за одновременного ухудшения нескольких показателей: рост спредов по еврооблигациям и колебания средств клиентов банков. Однако такие тренды не имели долговременного системного влияния.

Самым высоким оставался валютный субиндекс, который вырос в ноябре из-за определенного ослабления гривни, курс которой колебался в широком диапазоне в конце года.

Субиндекс поведения домохозяйств остается повышенным из-за стабильно высоких депозитных ставок. Субиндекс корпоративных ценных бумаг является самым низким среди других, несмотря на некоторое ухудшение осенью вследствие изменения ожиданий инвесторов относительно сроков и условий завершения войны.

Контекст

Индекс финансового стресса (ИФС) показывает уровень напряжения в финансовом секторе Украины и имеет шкалу от 0 до 1, где 0 означает отсутствие стресса, а 1 – его максимум. Индекс отражает только текущее состояние и не прогнозирует будущие риски.

ИФС рассчитывается на основе 20 показателей, объединенных в пять субиндексов: банковский сектор, поведение домохозяйств, корпоративные и государственные ценные бумаги, валютный рынок. Данные агрегируются по эконометрической модели, которая учитывает изменение взаимосвязей между субиндексами во времени: во время кризисов их корреляция растет, что сигнализирует о системном стрессе. Периоды резкого роста ИФС обычно совпадают с кризисами, которые фиксируют финансовые эксперты.

После российского вторжения в феврале 2022 года индекс финансового стресса в Украине резко подскочил, однако, по оценке НБУ, его уровень оставался ниже, чем во время кризисов 2008 года и 2014–2015 годов.