Доля украинцев, сознательно заявляющих о состоянии стресса, составляет 87%. Самые распространенные эмоции – усталость (возросла с 52% до 55%), напряженность (41%) и надежда (с 31% до 36%), что указывает на усиление психологического давления, но и сохранение устойчивости, говорится в исследовании Gradus Research.

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Доверие к Вооруженным Силам Украины остается ключевым фактором психологической стабильности (58%). Также украинцы доверяют президенту (31%) и волонтерам (29%). На фоне этого 55% готовы оставаться на месте даже при обострении ситуации, 18% рассматривают эвакуацию в пределах Украины, а 11% – за границу, что свидетельствует о росте внутренней мобильности и низкой эмиграционной готовности.

Вера в завершение войны до конца 2025 года выросла с 12% до 19%. Еще 13% ожидают прекращения боевых действий в 2026 году, тогда как третья часть считает, что война будет продолжаться долго.

Оптимизм по поводу будущего страны также растет: 50% украинцев (против 41% в 2024 году) убеждены, что Украина станет сильнее после войны. Относительно восстановления: 35% считают, что понадобится более пяти лет, 20% – меньше.

Использование украинского языка дома выросло с 53% в апреле 2022 года до 72%, что является признаком национальной консолидации, говорят исследователи.

Рынок труда остается стабильным: 59% украинцев трудоустроены (чуть ниже, чем в 2024 году), 26% временно не работают (против 27% в прошлом году). Самый высокий уровень безработицы – среди молодежи 18–24 лет и людей возрастом 55–60 лет (39%). Половина опрошенных отмечает снижение доходов по сравнению с довоенным периодом, особенно старшее поколение (68% в группе 55–60 лет) против 31% среди молодежи.

Контекст – В рамках проекта «Градус общества во время войны» Gradus Research провел 12 волн исследования настроений украинцев: I волна (28 февраля – 1 марта 2022), II волна (8 марта 2022), III волна (28 марта 2022), IV волна (22 апреля 23 2022), VI волна (28–30 июля 2022), VII волна (27–30 декабря 2022), VIII волна (24–25 апреля 2023), IX волна (20–23 декабря 2023), Х волна (17–21 июня 2024) 2024), XII волна (16–18 мая 2025).

Исследование выполнено компанией Gradus Research из-за самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Выборка представляет население городов из более 50 000 жителей в возрасте 18–60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону, кроме временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. В двенадцатой волне опрошено 1000 респондентов.