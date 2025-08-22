Индийское управление по борьбе с отмыванием средств заморозило ₹110 ($12,6 млн) по делу об отмывании средств, связанном с букмекерским приложением Parimatch. В ходе обысков в 17 городах изъяли более 1200 кредитных карт и десятки банковских счетов, говорится в Times of India.

Ключевые факты

Дело было открыто согласно закону о предотвращении отмывания средств после жалобы киберполиции Мумбаи.

По данным следствия, депозиты клиентов переводились на счета подставных лиц, далее – в криптовалюту USDT или через агентов Domestic Money Transfer. Платформа генерировала около $360 млн в год.

Расследование продолжается, правоохранители планируют выявить полную цепь участников, в том числе международных партнеров платформы, сообщают в Times of India.

Контекст

В августе 2024-го Forbes Ukraine узнал о возмещении Parimatch 1 млрд грн неуплаченных налогов в Украине.

10 марта 2023-го президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, связанных с игорным бизнесом. В список попал украинский букмекер Parimatch. 12 марта «Париматч» прекратила операционную деятельность: платформа для клиентов недоступна, сайт крупнейшего букмекера Украины pm.ua заблокирован.

В мае 2023-го детективы БЭБ арестовали счета трех юрлиц, подконтрольных известной букмекерской компании. В общей сложности арестовано более 166 млн грн. Следствие заявляло, что незаконная деятельность этих компаний привела к уклонению от уплаты налогов почти на 1 млрд грн. Следствие не называло букмекерскую компанию. Однако информация, приведенная БЭБ, свидетельствует о том, что, вероятнее всего, это может быть самый большой подсанкционный букмекер «Париматч».

Тогда БЭБ заявило, что компания-лицензиат осуществляла букмекерскую деятельность в интернете через подконтрольные зеркальные веб-сайты-двойники, действовавшие без лицензии. А игровые аккаунты пополнялись наличными через сеть терминалов.

Компания якобы использовала мискодинг – замену назначения платежа в банковской эквайринговой сети. Далее средства с превышением лимита оборота зачислялись на счета ряда юрлиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками НДС. Выплаты выигрышей производились через подконтрольные фиктивные компании. Отмечалось, что ООО и букмекерская компания не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор.