Індійське управління з боротьби з відмиванням коштів заморозило ₹110 ($12,6 млн) у справі про відмивання коштів, пов’язаній із букмекерським додатком Parimatch. Під час обшуків у 17 містах вилучили понад 1200 кредитних карток і десятки банківських рахунків, йдеться у Times of India.

Ключові факти

Справу відкрили за законом про запобігання відмиванню коштів після скарги кіберполіції Мумбаї.

За даними слідства, депозити клієнтів переводилися на рахунки підставних осіб, далі – у криптовалюту USDT або через агентів Domestic Money Transfer. Платформа генерувала близько $360 млн щороку.

Розслідування триває, правоохоронці планують виявити повний ланцюг учасників, зокрема міжнародних партнерів платформи, повідомляють в Times of India.

Контекст

У серпні 2024-го Forbes Ukraine дізнався про відшкодування Parimatch 1 млрд грн несплачених податків в Україні.

10 березня 2023-го президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 120 фізичних і 287 юридичних осіб, повʼязаних із гральним бізнесом. До списку потрапив український букмекер Parimatch. 12 березня «Паріматч» припинила операційну діяльність: платформа для клієнтів недоступна, сайт найбільшого букмекера України pm.ua заблоковано.

У травні 2023-го детективи БЕБ арештували рахунки трьох юросіб, які підконтрольні відомій букмекерській компанії. Загалом арештовано понад 166 млн грн. Слідство заявляло, що незаконна діяльність цих компаній призвела до ухилення від сплати податків майже на 1 млрд грн. Слідство не називало букмекерську компанію. Проте інформація, наведена БЕБ, свідчить про те, що, найімовірніше, це може бути найбільший підсанкційний букмекер «Паріматч».

Тоді БЕБ заявило, що компанія-ліцензіат, провадила букмекерську діяльність в інтернеті через підконтрольні дзеркальні вебсайти-двійники, які діяли без ліцензії. А ігрові акаунти поповнювалися готівкою через мережу терміналів.

Компанія нібито використовувала міскодинг – підміну призначення платежу в банківській еквайринговій мережі. Далі кошти з перевищенням ліміту обороту зараховували на рахунки низки юросіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ. Виплати виграшів відбувалися через підконтрольні фіктивні компанії. Зазначалося, що ТОВ та букмекерська компанія не сплачували податок на прибуток, ПДФО та військовий збір.