Некоторые индийские нефтеперерабатывающие компании готовятся постепенно сокращать импорт российской нефти. Об этом 16 октября пишет Reuters со ссылкой на источники. США оказывают давление на Нью-Дели, чтобы прекратить закупки российской нефти, надеясь таким образом способствовать завершению войны в Украине.

Подробности

Главными целями страны является обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежность поставок, отметили в индийском МИДе. «Наша политика импорта полностью руководствуется этой целью», – говорится в заявлении.

Индийские официальные лица находятся в Вашингтоне для торговых переговоров, в ходе которых США удвоили пошлины на индийские товары, чтобы оказывать давление на Нью-Дели для сокращения импорта российской нефти. Американские переговорщики отметили, что уменьшение этих закупок является ключевым для снижения пошлин для Индии и заключения торгового соглашения.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что ведет переговоры об углублении энергетического сотрудничества с Соединенными Штатами. «Нынешняя администрация проявила заинтересованность в углублении энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются», – отметил в заявлении представитель министерства Рандхир Джейсвал.

Индийские нефтепереработчики не получали официальных указаний от правительства по прекращению закупок российской нефти, говорят источники Reuters. Они добавляют, что немедленное прекращение закупок российской нефти было бы затруднительным, поскольку резкий переход на другие источники нефти может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать инфляцию.

Контекст

Индия и Китай являются крупнейшими покупателями российской морской нефти, пользуясь пониженными ценами, которые Россия вынуждена предлагать после того, как европейские покупатели отказались от закупок, а США и Европейский Союз ввели санкции против Москвы из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В период с апреля по сентябрь, первые шесть месяцев этого финансового года, Индия импортировала 1,75 млн баррелей в день российской нефти, что составляет примерно 36% общего импорта нефти в Индию, по сравнению с 40% за тот же период прошлого года. Импорт американской нефти в Индию вырос на 6,8% по сравнению с прошлым годом и составил примерно 213 000 баррелей в день, что составляет 4,3% от общего импорта. Доля ближневосточной нефти за шесть месяцев до сентября 2025 года выросла до 45% с 42%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что Индия перестанет покупать нефть у России, которая является основным поставщиком импортной нефти для Индии.

«Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, но он (Моди) заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть у России», – сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме в среду.