Индия сообщила США, что готова сократить импорт российской нефти при условии получения разрешения на закупку сырья у Ирана и Венесуэлы, находящихся под санкциями США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- По словам собеседника, индийская делегация, которая на этой неделе посетила США, повторила эту просьбу во время встреч с американскими чиновниками. Представители Индии отметили, что одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы может повлечь за собой резкий рост цен на мировом рынке, сообщили источники агентства.
- Министр торговли Индии Пиюш Гоял во время визита в Нью-Йорк заявил, что страна стремится увеличить импорт нефти и газа из США.
- По данным Bloomberg, Индия прекратила закупки иранской нефти в 2019 году, а самый крупный частный нефтеперерабатывающий завод страны Reliance Industries Ltd. в этом году прекратил покупать венесуэльскую нефть из-за ужесточения американских санкций.
- В июле индийские НПЗ покупали российскую нефть в среднем по $68,9 за баррель, в то время как нефть из Саудовской Аравии стоила $77,5, а из США – $74,2 за баррель, согласно данным Министерства торговли Индии.
- Индия и Китай остаются самыми большими покупателями российской нефти, которую Москва продает по сниженным ценам.
Контекст
До начала полномасштабного вторжения России в Украину Индия импортировала всего 20 000 баррелей российской нефти в сутки. В 2025 году этот объем вырос в 100 раз, достигнув пика в 2 млн баррелей в день.
Несмотря на кратковременное прекращение закупок из-за американских пошлин, индийские государственные компании возобновили импорт после того, как российские трейдеры снизили цену на $3 за баррель. Благодаря скидкам на российскую нефть индийские НПЗ сэкономили $12,6 млрд в период с 2022 по 2025 год.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.