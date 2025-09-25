Индия сообщила США, что готова сократить импорт российской нефти при условии получения разрешения на закупку сырья у Ирана и Венесуэлы, находящихся под санкциями США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

Подробности

По словам собеседника, индийская делегация, которая на этой неделе посетила США, повторила эту просьбу во время встреч с американскими чиновниками. Представители Индии отметили, что одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы может повлечь за собой резкий рост цен на мировом рынке, сообщили источники агентства.

Министр торговли Индии Пиюш Гоял во время визита в Нью-Йорк заявил, что страна стремится увеличить импорт нефти и газа из США.

По данным Bloomberg, Индия прекратила закупки иранской нефти в 2019 году, а самый крупный частный нефтеперерабатывающий завод страны Reliance Industries Ltd. в этом году прекратил покупать венесуэльскую нефть из-за ужесточения американских санкций.

В июле индийские НПЗ покупали российскую нефть в среднем по $68,9 за баррель, в то время как нефть из Саудовской Аравии стоила $77,5, а из США – $74,2 за баррель, согласно данным Министерства торговли Индии.

Индия и Китай остаются самыми большими покупателями российской нефти, которую Москва продает по сниженным ценам.

Контекст

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Индия импортировала всего 20 000 баррелей российской нефти в сутки. В 2025 году этот объем вырос в 100 раз, достигнув пика в 2 млн баррелей в день.

Несмотря на кратковременное прекращение закупок из-за американских пошлин, индийские государственные компании возобновили импорт после того, как российские трейдеры снизили цену на $3 за баррель. Благодаря скидкам на российскую нефть индийские НПЗ сэкономили $12,6 млрд в период с 2022 по 2025 год.