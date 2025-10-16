Деякі індійські нафтопереробні компанії готуються поступово скорочувати імпорт російської нафти. Про це 16 жовтня пише Reuters із посиланням на джерела. США чинять тиск на Нью-Делі, щоб припинити закупівлі російської нафти, сподіваючись у такий спосіб сприяти завершенню війни в Україні.

Деталі

Головними цілями країни є забезпечення стабільних цін на енергоносії та надійність поставок, зазначили в індійському МЗС. «Наша політика імпорту повністю керується цією метою», – йдеться в заяві.

Індійські офіційні особи перебувають у Вашингтоні для торговельних переговорів, під час яких США подвоїли мита на індійські товари, щоб чинити тиск на Нью-Делі для скорочення імпорту російської нафти. Американські переговірники зазначили, що зменшення цих закупівель є ключовим для зниження мит для Індії та укладення торговельної угоди.

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що веде переговори про поглиблення енергетичної співпраці зі Сполученими Штатами. «Нинішня адміністрація виявила зацікавленість у поглибленні енергетичної співпраці з Індією. Обговорення тривають», – зазначив у заяві речник міністерства Рандхір Джейсвал.

Індійські нафтопереробники не отримували офіційних вказівок від уряду щодо припинення закупівель російської нафти, говорять джерела Reuters. Вони додають, що негайне припинення закупівель російської нафти було б складним, оскільки різкий перехід на інші джерела нафти може підвищити світові ціни на нафту та спровокувати інфляцію.

Контекст

Індія та Китай є найбільшими покупцями російської морської нафти, користуючись зниженими цінами, які Росія змушена пропонувати після того, як європейські покупці відмовилися від закупівель, а США та Європейський Союз запровадили санкції проти Москви через вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У період із квітня по вересень, перші шість місяців цього фінансового року, Індія імпортувала 1,75 млн барелів на день російської нафти, що становить приблизно 36% від загального імпорту нафти в Індію, порівняно з 40% за той самий період минулого року. Імпорт американської нафти до Індії зріс на 6,8% порівняно з минулим роком і склав приблизно 213 000 барелів на день, що становить 4,3% від загального імпорту. Частка близькосхідної нафти за шість місяців до вересня 2025 року зросла до 45% із 42%.

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що Індія припинить купувати нафту в Росії, яка є основним постачальником імпортної нафти для Індії.

«Я був незадоволений тим, що Індія купує нафту, але він (Моді) запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії», – сказав Трамп журналістам під час заходу в Білому домі в середу.