Япония не готова вводить более высокие таможенные тарифы против Китая и Индии за импорт российской нефти, как этого требуют США. Об этом заявил министр финансов страны Кацунобу Като, передает Bloomberg .

Подробности

По его словам, Япония взяла на себя обязательства в рамках Всемирной торговой организации не превышать установленные тарифные лимиты и относиться ко всем странам-членам одинаково, если они соблюдают правила ВТО.

Кацунобу Като подчеркнул, что «было бы сложно» поднять тарифы до 50% или более только на том основании, что страна импортирует российскую нефть.

Он добавил, что Токио рассматривает более эффективные формы давления на Россию и координирует свои действия с партнерами из Большой семерки (G7).

По данным источника Bloomberg, в G7 сейчас работают над новым пакетом санкций и намерены завершить работу над текстом в течение следующих двух недель.

Контекст

США предложили странам G7 ввести 50–100% «вторичные тарифы» против Китая и Индии, продолжающих покупать российскую нефть, а также ограничительные меры против экспорта и импорта для сдерживания поставок энергоресурсов и двойного назначения технологий в РФ.

Эта инициатива является частью более широкого плана администрации Дональда Трампа по усилению экономического давления на Россию из-за войны против Украины. Также Трамп заявил, что готов к «серьезным санкциям» против российского энергетического сектора. Министр энергетики США Крис Райт отметил, что европейские страны должны отказаться от российских нефти и газа, если хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы.

Япония и сама продолжает импортировать нефть и сжиженный газ из России, в частности, из проекта «Сахалин-2», который считается критическим для энергетической безопасности страны. Только в июне 2025 года 1% всех нефтяных поставок в Японию пришлось на Россию, по данным министерства торговли.