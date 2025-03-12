Инфляция в США замедлилась в феврале до 2,8%, усилив ожидание понижения процентных ставок.

Инфляция в США в феврале замедлилась больше, чем ожидалось, до 2,8%, свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные 12 марта. Это усугубляет аргументы в пользу снижения процентных ставок Федеральным резервом на фоне признаков замедления роста самой крупной экономики мира, пишет FT .

Подробности

Годовой индекс потребительских цен в феврале оказался ниже 3% в январе и прогноза экономистов в 2,9% (опрос Reuters). Базовая инфляция выросла на 3,1%, что ниже ожидаемых 3,2%.

В феврале наибольший рост цен зафиксирован в медицинских услугах и подержанных автомобилях, снизились цены на авиабилеты и новые автомобили.

Повышение цен на продукты питания ускорилось до 2,6% с 2,5%. Цены на яйца выросли на 10% за месяц, в годовом исчислении – на 59%.

Энергоносители в США в прошлом месяце подешевели на 0,2% в годовом выражении после роста на 1% в январе. Бензин подешевел на 3,1% после понижения на 0,2%.

Более низкая, чем ожидалось, инфляция является положительным сигналом для ФРС, увеличивая шансы на снижение ставок. Рынки ожидают два снижения в этом году с вероятностью третьего в 85%.

В то же время замедление инфляции и ожидание более мягкой монетарной политики способствуют восстановлению рынков после двухдневного падения. Американские фондовые индексы выросли: S&P 500 – на 1%, Nasdaq Composite – на 1,7%.

Контекст

Инфляция в США остается ключевым вызовом для экономической политики, ведь ФРС пытается сдержать рост цен, не спровоцировав рецессию. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что на следующем заседании ставки останутся в диапазоне 4,25–4,5%, подчеркнув выжидательную позицию. По его словам, ФРС сосредоточена на том, чтобы «отделять сигналы от шума», то есть избегать поспешных решений, которые могут дестабилизировать экономику.

Ситуацию усложняет экономическая политика администрации президента Дональда Трампа, в частности введение 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия. Эти меры уже вызвали беспокойство среди бизнеса и финансовых рынков, а также спровоцировали ответную реакцию ЕС, который планирует ввести тарифы на американские товары стоимостью до €26 млрд.

Экономисты и инвесторы опасаются, что хаотическое введение таких тарифов может усилить инфляционное давление и затормозить экономический рост.