Трамп розпочинає торгову війну проти Канади Мексики та Китаю. Нові тарифи на імпорт набули чинності

У вівторок, 4 березня, набули чинності нові 25-відсоткові мита президента США Дональда Трампа на імпорт з Мексики та Канади, і подвоєння мит на китайські товари до 20%. Це спричинило нову торгову війну з трьома найбільшими торговельними партнерами США, пишуть західні медіа.

Деталі

Тарифні заходи, які можуть перекреслити майже $2,2 трлн у двосторонній річній торгівлі США, були введені в дію о 12:01 за східним часом (05:01 за Гринвічем), через кілька годин після того, як Трамп заявив, що всі три країни не зробили достатньо для того, щоб зупинити потік смертельного опіоїду фентанілу та хімічних речовин-прекурсорів до США, пише Reuters.

Китай вже оголосив про заходи у відповідь, пише CNN. На імпорт зі США мʼяса птиці, пшениці, кукурудзи та бавовни діятиме мито у 15%. Американські сорго, соєві боби, свинина, яловичина, морепродукти, фрукти, овочі та молочна продукція при ввезенні до Китаю обкладатимуться 10% митом.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава негайно запровадить 25-відсоткові тарифи на американський імпорт на $20,7 млрд і ще $86,2 млрд, якщо тарифи Трампа залишаться чинними протягом 21 дня. Раніше він заявляв, що Канада може запровадити мита на американське пиво, вино, бурбон, побутову техніку та апельсиновий сік з Флориди.

Очікується, що президент Мексики Клаудія Шейнбаум оголосить про свою відповідь під час ранкової пресконференції в Мехіко у вівторок, заявило міністерство економіки країни.

«Це дуже потужна зброя, яку політики не використовували, тому що вони були або нечесними, або дурними, або проплаченими. Тепер ми її використовуємо», – сказав Трамп 3 березня, виступаючи в Білому домі.

Мало які країни зробили таку велику ставку на вільну торгівлю, як Мексика та Канада, пише WSJ. Тепер їхні економіки зіткнуться зі стрес-тестом, який можна порівняти з глобальною фінансовою кризою та пандемією.

Канада і Мексика окремо підписали понад десяток угод кожна – серед найбільших у світі, – що надають їм відкритий доступ до ринків більш ніж 50 країн. Найважливішою залишається Угода між США, Мексикою та Канадою, оновлена версія Північноамериканської угоди про вільну торгівлю 1994 року, яка усунула більшість бар’єрів у торгівлі між цими трьома країнами. Понад 80% експорту обох країн припадає на США.

Ця угода перетворила Мексику на експортну потугу, зробивши її одним із провідних світових експортерів автомобілів, пива та телевізорів. Канада, зі свого боку, завдяки угодам про вільну торгівлю зі США, які сягають 1960-х років, змогла підняти свою економіку, що нині оцінюється у $2 трлн, до елітної G7.

Контекст

1 лютого президент США запровадив 25%-й додатковий тариф на імпорт із Канади та Мексики й 10%-й додатковий тариф на імпорт із Китаю. Енергоносії з Канади матимуть нижчий – 10%-й тариф. Очікувалось, що тарифи та мита набудуть чинності 4 лютого.

Він прив’язав торговельні обмеження до боротьби з нелегальною міграцією та наркотрафіком. Трамп заявив, що вони залишаться, доки Канада та Мексика не зупинять потоки фентанілу й нелегальних мігрантів.

3 лютого Трамп призупинив масштабне мито для найбільших торгових партнерів США на один місяць після того, як лідери Канади та Мексики оголосили про нові заходи щодо безпеки кордонів.

Обсяг імпорту з Канади, Мексики та Китаю становить $1,4 трлн, або майже 43% від усього імпорту в США. І з кожною з цих країн США є нетто-імпортером. Сумарний дефіцит торгівлі з цими трьома країнами становить $535 млрд – майже половина від загального дефіциту США. Більше про це – у матеріалі Forbes Ukraine.